Fran García-Huidobro ya está chata de los conflictos en “Gran Hermano”: “Paren un rato, no hay un día de paz”

La panelista de “Gran Hermano”, Francisca García-Huidobro, se encontraba en la comodidad de su casa viendo el reality, preparándose para el panel de este miércoles en donde recibirá a la última eliminada que fue Alessia Traverso.

Se escuchaba el reality de fondo, y ella se notaba hastiada, “no sé si estoy loca, pero el estrés de lo que estamos viendo es, para mí que trabajo en ese programa, ya es demasiado. Imagínense, para mí ya es oh, paren un rato, no hay un día de paz, ¡Uno! ¡Sólo uno!”, exclamó.

En la siguiente historia, se escuchaba la pelea entre Alessia y Pincoya, y Fran dijo que “sé que tengo que opinar, porque ese es mi trabajo, pero no puedo”, mientras movía la cabeza en señal de negación y soltando una risa.

“Trato de justificar que al menos cinco (participantes) llevan 100 días encerrados, pero no puedo, no. Me conformo con opinar mañana cuando me toque panel con la eliminada de hoy, y el resto, mis perros me cuidan”, cerró enfocando a sus mascotas que estaban descansando en su cama.