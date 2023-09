Kel Calderón rescató a dos gatitos que estaban abandonados en Pelarco: le está buscando un hogar

La influencer Kel Calderon publicó una serie de historias en donde mostraba su rescate a dos gatitos bebé que encontró en una calle de la localidad de Pelarco en la región del Maule. Ella se los llevó de la carretera para llevarlos al veterinario y encontrarles un hogar.

Ella publicó una foto de los tres gatitos juntos en la calle en sus historias, y escribió: “miren lo que me acabo de encontrar. Estaban los tres en la mitad de la calle y no se movían. Los iban a atropellar sí o sí. Nos devolvimos para meterlos a su casa”.

Ellos ayudaron a los gatitos a entrar a una casa que pensaron que era la de ellos, sin embargo, nuevamente los vieron afuera en la calle. “Fuimos a comprar carbón, y cuando veníamos de regreso a casa estaban otra vez en la mitad del camino y no se movían (...) estaban ahí solo porque el pavimento estaba calentito”, contó Kel.

“Paramos otra vez, y hablamos con la señora de la casa, pero nos dijo que no eran de ella, que probablemente los habían ido a tirar ahí, que en general le dejaban gatitos tirados en la calle y terminaban muriéndose de hambre o atropellados. Eran tres hermanitos y no los dejaron con la mamá”, agregó.

“No me quedó de otra...”

En otra historia, agregó que uno de los gatitos, el blanco, fue llevado por una señora que se paró en la carretera, quedando dos de los hermanos abandonados. “No me quedó de otra que llevarme a los otros dos porque me dio mucha pena dejarlos ahí”, contó Calderón.

“Ella es muy tranquila, él no tanto. Quiero intentar encontrarles casa donde los amen demasiado, porque yo ya tengo dos animalitos y vivo en departamento, entonces no me los puedo quedar”, aclaró la influencer.

Kel Calderón señaló que su idea es llevárselos a Santiago, “directo a un veterinario para desparasitarlos, saber más o menos cuánto tienen y ver que esté todo bien con su salud, para entregarlos en el mejor estado”, aseguró. Una vez que están sanitos, ella le pedirá ayuda a sus seguidores para encontrarles un hogar a los gatitos.

Historia de Kel Calderón Fuente: Instagram

