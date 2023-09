La gran pena de Tony Spina: “No te has ido del todo porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo”

El exchico reality Tony Spina está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su padre de 62 años fallecióy él mismo dio la noticia en sus redes sociales, tras guardar silencio por varios días.

“En estos días he estado desconectado. La razón ha sido el fallecimiento de mi padre. Para mí no solo era un padre, también era mi mejor amigo”, escribió.

“Sacaba mi mejor versión, nos dabas alegría a todos y cada día nos sacabas una sonrisa. Eras la alegría en persona. Te has ido joven, 62 años, pero no te has ido del todo porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo. Te recordaré todos los días de mi vida, descansa en paz papi Antonio”, terminó el escrito en un carrusel de fotos con su papá.

El italiano participó en Chile de los reality de Mega, “Amor a Prueba”, “Volverías con tu ex?”, y “Doble Tentación”, siendo su relación con Oriana Marzoli lo que marcaba la tensión.