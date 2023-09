Perla Ilich zanja tema por sicarios que la amenazaron en su casa: se pusieron en manos de la Kriss Romaní

La gitana Perla Ilich hizo una serie de denuncia hace un par de días atrás, de una gran gravedad, ya que acusó que sicarios la amenazaron en su hogar.

La gitana aseguró que “mandaron sicarios a mi casa, mandaron sicarios a mi hogar, por un problema externo, cuando el sobrino de Nino (su marido), empezó una discusión con unas personas, que es chilena y está casada con un gitano”.

“El sobrino de Nino no tenía problemas con ellos, a esta persona le debían plata, el tío del sobrino de Nino… ellos agarraron a este chico, quisieron pegarle, lo agarraron como rehén”, relató.

Bueno, ahora hizo un live donde zanjó el tema. “Este es y espero en Dios mis últimos en vivos con respecto a este tema, primero, quiero agradecer con todo mi corazón a cada una de las personas que me han apoyado, que me han mandado un mensaje de aliento, de todo tipo de mensaje, me doy cuenta hoy día a veces que hay personas que uno no conoce y con un pequeño ‘estoy contigo’, eso no se paga”, comenzó diciendo.

“Quiero agradecer por ser gitana, me puso en la manos de la Kriss Romaní, que es algo muy grande en Chile”, comenzó a explicar.

“Me puse yo, mi familia, la otra familia también, en las manos de muchos gitanos, más de 200 gitanos, para que solucionen este problema y doy gracias a cada uno de ellos”, sostuvo Perla.

“Los gitanos tenemos una cultura de que, cuando tenemos algún problema, acudimos a ellos. Y ellos nos dieron una solución buena para acabar con todo esto”, sentenció.