“Piqué demostrando su estupidez”: hasta un alcalde lo quiere ‘ahorcar’ por lo que dijo.

Hasta ahora Piqué ha demostrado que no es un hombre responsable, según revelan sus haters, pero lo que hizo recientemente con sus fans le permitió ganarse ahora el rechazo hasta de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y por una muy contundente razón.

Y es que el deportista realizó desde una reconocida plaza una grabación en vivo para Twitch. Ahí estuvo acompañado por unos streamers y el público en general que quiso verlo de cerca mientras hacía concursos para que los interesados en asistir al próximo evento de la Kings League se ganaran algunas entradas.

Pero, lo que éste no midió fue la consecuencias de sus acciones al referir que para que los ganadores obtuvieran sus premios debían lanzarse a una piscina que está cercana a este lugar. Fue así como uno tras otro fue cumpliendo cada indicación que el ex de Shakira les pedía. “Al que se tire a la piscina dos entradas, díselo. Al que se meta le das la doble”, dijo el español en su transmisión en vivo.

Alcalde de Málaga arremete en contra de Piqué

Pero, todo empeoró cuando Piqué, en tono de broma, pero a la vez muy insistente dijo que si deseaban podían tirarse de un quinto piso para obtener las entradas para el evento de la Kings League que se realizará el próximo 14 de octubre.

“Navarrosa, espera, esas dos entradas guárdatelas, a ver si alguien se tira de un quinto piso o algo”, esto hizo que quienes estaban cerca de él le solicitaran que rectificara esta “prueba”, ya que no era la más indicada, pero éste no tuvo reparo y añadió: “Vale, lo retiro, pero podemos poner unos colchones abajo”, dejando así claro que no mide las consecuencias de sus declaraciones.

Esto alarmó a las autoridades, entre ellos el alcalde de Málaga quien le pidió al deportista que no siguiera incitando a sus fans con esas indicaciones y que fuera un poco más educativo.

“Sugeriremos al señor Piqué que haga otros planteamientos más interesantes desde el punto de vista de la educación y de la formación, y no hacer gamberradas”, dijo Torres en su llamado.

Incluso, el ente gubernamental le recordó al deportista que el artículo 36 de la ordenanza de Málaga, indica que: “queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales, practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales”. Así lo reseñó el portal Sport.