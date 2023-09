“Te tienes que ubicar”: Raquel Argandoña y Paty Maldonado sostienen discusión en “Tal Cual”

Al comenzar la edición del martes 19 del programa “Tal Cual”, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado sostuvieron un roce de palabras luego de que la cantante objetara la forma de vestir de la “Quintrala”. Resulta que para Paty el atuendo juvenil de cuero de su compañera en TV+ le pareció desubicado.

“Te lo digo en buena. Me parece que ya te tienes que ubicar, hue…, para la hueá”, inició su crítica la “Maldito”. “¿Por qué la estás retando?”, intervino entonces José Miguel Viñuela, sin entender muy bien cuál era la “manzana de la discordia”.

Argandoña no se amilanó ante la reprimenda y desafió a la panelista. “¿Qué te importa cómo yo me visto?”, la cuestionó. “Es que no puedo creer, es que se tiene que ubicar. Cáchate cómo anda, con minifalda”, arremetió nuevamente Maldonado, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Para que el director me enfoque”

El momento de fricción no pasó a mayores, pues Raquel prefirió tomarse con humor la disputa en vez de amargarse. “¿Sabes por qué me pongo minifalda? Primero, porque me gusta, y no tengo porqué darte explicaciones y vestirme a tu gusto. Segundo, lo hago para que el director me enfoque”, argumentó en broma.

Luego argumentó que “me puse así para que te dé envidia”, para luego hacer el amague de modelar, mientras el director del espacio televisivo sintonizaba una música de sensualidad. “Yo tento entendido que a esta hora no pueden haber menores de edad en el estudio”, replicó Paty, en señal que también se sumba al giro de humor de su compañera y amiga.