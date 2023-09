“Yo no soy pe*** de nadie”: Ignacia Michelson y Constanza Capelli tuvieron fuerte pelea en “Gran Hermano”

Una nueva pelea se vivió en la casa de “Gran Hermano”, Ignacia Michelson y Constanza Capelli protagonizaron una tensa pelea en el último capítulo del reality show. Esto sucedió después de que la nueva participante dio su opinión mientras Cony aclaraba su situación romántica.

La bailarina estaba levemente molesta con Fede debido a su cambio de actitud, por lo que junto a Rai y Nacha, comenzaron aclarar la situación. El argentino le afirmó que no entiende la relación que Capelli mantiene con Cerda.

Ella señaló que con Rai han tenido problemas, pero no de tintes románticos, sino que más bien estaban intentando recomponer una amistad y confianza que se vio mermada tras semanas de fuertes conflictos entre los dos, en donde se han celado, distanciado y gritado.

“Yo puedo webear con cualquiera”

Nacha señaló que ve rara su relación con Rai debido a que se pelean frecuentemente, lo que le afecta emocionalmente y después ella anda buscándolo. Por lo que Capelli le dijo que prefería que no se metiera entremedio.

“Yo prefiero que no te metas, si yo me quiero acercar mil veces a una persona, y alejarme mil veces, es tema mío. No le debo explicaciones a ti, ni a ti, ni a nadie (...) no tengo porqué dar explicaciones del porqué vuelvo a él, por qué tenemos problemas, eso será entre él y yo”, comentó en referencia a Raimundo.

“Yo estoy soltera, yo puedo webear con cualquiera, y con quién se preste pa’ ese webeo. Si usted no se quiere prestar para eso (le dijo a Fede), se aleja y punto. Yo no le debo lealtad de amor, ni a ti, ni a ti, ni a nadie (...) estoy así de reventar, pero no lo voy a hacer”, agregó Constanza.

Nacha le dijo a Cony que tenía que ser más pasiva, y dejar conversar a todos, la bailarina le insistió en que no se metiera, por lo que Michelson se comenzó a alterar y le afirmó que tenía todo el derecho a opinar. Constanza no quería pelear, así que se paró y se fue.

“Tienes que aprender a escuchar a todos, ese es tu error”, afirmó Nacha, y Capelli le volvió a decir que no tiene porqué meterse, a lo que la exparticipante de “Resistiré” le dijo que la meten en el vaivén, y la bailarina le respondió que eso es por decisión propia, y se retiró a su pieza.

“Tengo todo el derecho a meterme, no puede ser que alguien te hable y se ponga de esa manera siempre. Ella también tiene que aprender a asumir que la caga, ella tiene que aprender a escuchar a todos, porque si no esto le va a pasar aquí, afuera y siempre. Por eso a ella, le pasa, le pasa y le pasa (...) ¡Yo digo las weas cómo son!”, dijo Nacha a Fede y Rai.

“¿Cómo me hablai así?”

Cony escuchó lo que estaba diciendo, así que volvió a responderle a Michelson: “¿Qué cosa me pasa, Nacha? ¿Cuándo yo he hablado cosas de ti? ¿Cuándo he hablado contigo así? ¿Cómo me hablai así? Se leal como dices que eres, si es que me tienes que decir algo, dímelo a mí, no lo comentes con toda la casa, ¿qué te pasa?”.

“Yo te digo las cosas como las veo, y cómo son. Estas cosas me las re sé, si uno no está acostumbrada. Si tú quieres hablar, tienes que escuchar al otro”, le respondió Michelson. “Yo no quiero pelear con ella, porque yo puedo decir cosas muy feas, y ustedes no me conocen como soy. A mí me importa un soberano pico”, agregó.

Capelli se alteró por este conflicto, y le dijo a Pincoya, “qué clases de amigos son. Todas las weas que dicen, no me dejan tranquila estos weones”. Ella reiteró que no tenían porqué meterse en sus relaciones.

“A mí nadie me va a venir a gritar. Yo no soy perra de nadie, yo acá no soy perra de nadie. Yo aquí soy Ignacia Michelson, y acá perra de nadie”, exclamaba Nacha desde el living.

Al día siguiente, Michelson y Constanza se reconciliaron, y limaron asperezas. Capelli le dijo que encontraba lamentable que se pelearan por conflictos que no eran entre ellas dos, y si bien entendía que Ignacia quería que las cosas se aclararan, no sentía que era el momento para interceder. Michelson estaba de acuerdo con lo que le planteó, y le dijo que no era su intención pelear con ella.