Alessia en la duda: no tiene decidido volver al repechaje de Gran Hermano y asegura que “mi prioridad es mi salud mental”

Alessia fue la última eliminada de “Gran Hermano” y ahora todo se enfoca en el proceso de repechaje, en el que la joven dijo que participaría, pero ahora al parecer con más aire y tiempo para pensar, sostuvo que no estaba segura de volver a ingresar a la casa estudio.

En conversación con Publimetro, la polola de Bambino aclaró que “la verdad es que cuando a mí me preguntaron si iba a volver al repechaje fue a penas venía saliendo de la casa y yo estaba con toda la emoción, ver a Jorge destrozado me rompió el corazón y pensé en Jorge de una y dije que sí”.

LEE MÁS: “Solo resucitan en la prensa cuando hablan de Cony”: Fran García-Huidobro lanzó feroz indirecta a exparticipantes de “Gran Hermano”

“Y ahora que estoy afuera no me he negado a la posibilidad, pero sí quiero un tiempo para considerar los pro y los contra, la experiencia agota mucho emocionalmente y mi prioridad es mi salud mental”, explicó Alessia.

Por otro lado, aclaró que por supuesto su familia la apoyará en la decisión que tome, pero “quiero tener un tiempo para pensar”.

Pero consultada sobre la opción de no volver a entrar y dejarle su lugar a otro, Alessia precisó que sería a Skarleth Labra o a Viviana Acevedo.