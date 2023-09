Angélica Sepúlveda vuelve a las pantallas de Canal 13: “Pronto volverá la Carmela a Santiago”

La exchica reality por excelencia, Angélica Sepúlveda, anunció su regreso a la televisión. El público pedía que estuviera dentro de los participantes de “Tierra Brava”, sin embargo, ella no volverá a encerrarse, pero sí volverá de las manos de Canal 13.

En su cuenta de Instagram, la “Fierecilla de Yungay” le contó a sus seguidores sobre este regreso que se viene, a nada más ni nada menos que al polémico estelar del 13, “El Purgatorio”, el cual ha sido un caldo de cultivo de los problemas faranduleros.

“Ya chiquillos y chiquillas lindas, aunque me reten los amorosos productores, hay algo que deben saber por mí antes que por otro medio”, comenzó Sepúlveda. “Hace un tiempo me invitaron al estelar del 13 y acepté, así que pronto volverá la Carmela a Santiago a no sé qué, pero ahí estaré”, agregó.

“Para mi sorpresa no es solo un invitado, leo el contrato y dice dos. Ayayay, me tinca que no será muy amiga mía la otra invitada, porque me hicieron firmar como diez contratos y ofrecieron buenas lucas para que no me arrepienta”, continuó la exchica reality.

“Espero se diviertan, es un programa de entretención y si me mandan al infierno, será un chiste más”, cerró Angélica Sepúlveda.