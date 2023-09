Artista argentina se fue con todo en contra de los animadores de “Gran Hermano”: “¿Cómo permiten que haya una incitación al odio?”

La artista visual y curadora artística argentina, Christine Clément, publicó en su cuenta de TikTok un video, el cual se hizo viral, en donde realizó sus descargos sobre la edición chilena de “Gran Hermano”, la cual ha generado varias críticas en ambos países debido a las faltas que ha tenido con el formato.

Este video lo subió después de que se diera a conocer la noticia de que entrarán seis participantes antiguos en el repechaje, más un participante nuevo, lo que dejaría a la casa con 15 personas, y con sólo 4 participantes que están desde el primer día.

“Voy a repetir lo que dije desde el día uno, esto es un anti ‘Gran Hermano’. Es vergonzoso por dónde se le mire (...) yo creo que hicieron todo tan mal, que están queriendo empezar de nuevo, pero no se están dando cuenta que es muy evidente el favoritismo que hay”, señaló.

Ella señaló que está indignada con el programa, y que las personas deberían dejar de votar en el reality. De igual forma, Christine dijo que si estuviera en el lugar de la madre de Cony, le diría que se fuera ella y Pincoya del reality. “En Argentina se están burlando de este programa, los argentinos deben pensar que esto es broma”, contó.

“¿Ustedes se dieron cuenta...?”

La pintora y curadora de galerías calculó que al final habrán 11 participantes con información de afuera, dejando a los originales en desventaja. “A este ritmo, tal como dijo Fran Huidobro, que es la única que me cae bien de ahí (...) dijo: ‘esto llevamos a marzo’. Argentina no les va a dar el permiso hasta marzo”, afirmó.

Posteriormente, ella dio su opinión sobre la labor y el trabajo de Diana Bolocco y Julio César Rodríguez. “Estoy indignada con los conductores, ¿Ustedes se dieron cuenta de la incitación al odio que hubo recién en el programa?”, aseguró Christine.

“Cómo unos conductores televisión... estoy indignadísima, díganme a quién arrobar, ¿cómo permiten que haya una incitación al odio? Esto es peor que un bullying de un colegio (...) decirle a la Fran: ‘Y ¿por quién vas a ir?’, pero resulta que después le dicen: ‘pero, con ¿quién vas a pelear?’”, dijo molesta.

“¿Ustedes cómo le llaman a eso? ¿Ustedes creen que un profesor de colegio va a incitar al odio? Eso lo hacen los compañeros brutos, ignorantes. Estos son animadores de televisión que tienen que dar ejemplo”, dijo la artista visual.

“Se terminó este programa de porquería”

“Están metiendo a más gente de la que corresponde según las normas de ‘Gran Hermano’”, comenzó a enumerar las faltas del reality. “Nunca las han cumplido, están poniendo más participantes de los permitidos con información de afuera; han violado la ley en reiteradas ocasiones; han perdonado y multado a los que no corresponden. ¿Me pueden explicar de qué trata este programa? Porque yo ya no entiendo nada”, señaló.

Finalmente, ella llamó a los seguidores del reality a dejar de hacer colectas y darle dinero a Chilevisión. Les sugirió que dejaran que Pincoya y Cony se vayan del encierro.

“Ya es de cuarta, ya es penca, se terminó este programa de porquería (...) Estoy indignada por la falta de respeto a los participantes, la falta de respeto a los 4 pobres infelices que quedaron: Jorge, Hans, Pincoya y Cony, una falta de respeto”, cerró Christine Clément.