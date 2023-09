“Después de tantos años aquí estás pequeñ@”: María Jimena Pereyra y su esposa se convertirán en madres

Corría mayo de este 2023, cuando la cantante María Jimena Pereyra contaba en el programa “Podemos Hablar” que llevaba ya 12 meses tratando de convertirse en madre junto a su esposa...pero luego de pasarlo mal todo este tiempo, ahora por fin lo lograron.

A través de Instagram, publicó el video de la ecografía de su esposa, Tania García. “Te amo mi vida. ¡Cuánta alegría!”, escribió la cantante sobre el video, en el que Tania redactó: “Después de tantos años aquí estás pequeñ@”.

María Jimena Pereyra Captura Instagram

“Tengo un proyecto de vida con esposa, los años van pasando, y llevábamos 12 intentos de ser madres, de diferentes maneras, pero la cosa no funciona. Trato de ser la fuerte, que no se me note tanto la angustia o la decepción para darle la fortaleza a mi señora porque sé que es ella que pasa por todo este proceso, sé que muchas veces siente culpabilidad de que no esté funcionando”, confesó hace un tiempo en Chilevisión.

“El último intento fue hace una semana atrás. Teníamos toda la esperanza de que funcionara, siempre vamos por el sí, pero después de 12 veces es complicado… son 7 años de intentos… ella no sabe todo lo que me afecta a mí, y a veces trato de no manifestarlo frente a ella”, dijo la exRojo.