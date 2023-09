“Es digna representante del hu… que tenemos en La Moneda”: Claudio Reyes arremete contra Helhue Sukni tras su participación en “El Purgatorio”

Claudio Reyes nuevamente lanzó comentarios sin filtro en su programa de YouTube, y esta vez fueron dirigidos a Helhue Sukni.

El humorista decidió arremeter en contra de la abogada a raíz del enfrentamiento que tuvo con Marlen Olivari sobre política, mientras se encontraban como invitadas en “El Purgatorio”.

En ese contexto, Reyes comentó: “Esa abogada… por algo no le tenía buena. Me comentaron que habló una cantidad de hu… (en el programa). ‘La dictadura’ y no sé qué hue… Entonces dije yo ‘con razón le tengo mala’”.

“Es digna representante del hu… que tenemos en La Moneda. Me comentaron que dijo que había votado por este indecente. Ahora me explico tantas cosas”, añadió.

Eso no fue todo, puesto que Claudio aseguró que en su momento “a mí no me caía bien por algo, no sabía por qué. No le encuentro ni una gracia para empezar. Qué bueno que haya ganado la Marlen, me gustó la contestá que le pegó a la mofletuda esa que no le encuentro ni una gracia. ¿Qué gracia le encuentran? ¿Por qué está tan aperná (en TV)?”, se preguntó.

Finalmente, Reyes nuevamente aplaudió la exshow woman. “Muy buena la respuesta. Yo no vi el programa, porque a mí no me cae bien la señora esta que compitió con la Marlen. Me contaron, pero me alegro que haya ganado y que diera esa respuesta».