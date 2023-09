Janis Pope dio una cátedra magistral sobre los realitys en el matinal “Tu Día”: reveló las estrategias que utilizó

La exchica reality por excelencia, Janis Pope, estuvo de invitada en el matinal “Tu Día” para hablar sobre el próximo encierro de Canal 13, y su trayectoria en los realitys show. Esto debido a que revelaron a una nueva integrante de “Tierra Brava” que promete ser la nueva villana del encierro.

Ella fue presentada como la primera villana de los reality, y Janis contó que más que una antagonista, ella cree que fue caprichosa, y era una figura polarizante en los televidentes. Ella destacó en sus pasos por “Protagonistas de la fama”, el primer reality show chileno, “Isla VIP” y “1810″.

¿Cómo fue convivir con Angélica?

Sobre la figura de Angélica Sepúlveda, una de las que más ha sido tildada como la “villana” de los realitys, y cómo fue convivir con ella en “1810″, Janis respondió que “fue entretenidísimo. Ella es una mujer muy observadora que sabe encontrar las fisuras de los participantes que están ahí, y lo utiliza súper bien a su favor”.

“Es un personaje porque cuando a Angélica se le alinean los astros y está simpática, es súper agradable. Pero, ella se pone en una postura de villana y lo logra sostener, eso habla de una mente inquebrantable de ella, sostiene muy bien el personaje. Genera mucho, genera incomodidad en el entorno, ser villano está representado perfecto en Angélica (...) para mí es lejos la mejor villana de los realitys”, continuó.

Janis aclaró que Angélica no es mala, “en escencia ella no es una mala persona, todo lo contrario. Pero, es dura al momento de hablar, toma una postura, te dice las cosas de una forma marcada y fuerte, no se vienen con amiguismos, tiene una postura física importante, y te juega la psicológica”, aseguró.

De igual forma, rescató que tener a un personaje como Angélica dentro de un reality, ayuda a la construcción para que los otros personajes se desarrollen en relación a ella.

Los bandos

Ella dijo que del reality de “Tierra Brava” ve como villanas a Pamela Díaz y Eva Gómez, al tener un poco más de conocimiento sobre su personalidad. Janis aseguró que si estuviera como una participante más, iría tras Eva, ya que no es necesario molestarla mucho para hacerla explotar.

Acerca de las competencias, Janis Pope entregó sus conocimientos empíricos, y señaló que “pertenecer a un bando es lo máximo. Uno tiene que pertenecer a un bando, y avanzar en bloque e ir echando gente, es parte de la estrategia”.

“Siempre hay que tener mucho ojo que en el bando contrario (de los equipos de la competencia) haya un infiltrado que te ayuda para que puedas ganar desde el otro lado (...) cuando uno se da cuenta que no tiene a todos los competidores más fuertes en sus habilidades físicas, tengo que mandar a alguien del otro bando a que juegue a mi favor, pero si todo es estrategia al fin y al cabo, esto no es azar”, reveló.

Janis señaló que le gustaría tener a Eva de su equipo debido a que ha visto que tiene buenas condiciones físicas para imponerse en las competencias físicas.

Las travesuras en “1810″

Al ser consultada en qué reality lo pasó mejor, ella sin pensarlo dijo que en “1810″. “Lo disfruté, fue súper largo, fue eterno, pero fue una experiencia súper entretenida. Nos portábamos pésimo, yo ya tenía experiencia dentro de los reality, sabía cómo moverme, era la líder del equipo hacía lo que quería”, contó.

Priscilla Vargas le preguntó si podía decir un secreto de los reality, y Janis Pope reveló que ella sabía dónde estaban los micrófonos, por lo que los escondía para poder conversar sin que escucharan sus conversaciones. De igual forma, como estudió comunicación audiovisual, ella sabía dónde estaba la caja de control de los micrófonos y los iba a bajar o derechamente apagar.