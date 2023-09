¿Karol G tiene una lipoescultura? La verdad tras el nuevo cuerpo de la cantante colombiana

Karol G ha dado mucho de qué hablar recientemente, no solo por su vida amorosa sino también por su nuevo cuerpo, el cual muchos señalan de lipoescultura.

Este es un procedimiento estético de remodelado de la silueta a través de la extracción de grasa o tejido adiposo de diversos sitios del cuerpo, lo que explicaría su abdomen plano y marcado.

Karol G se encuentra en el mejor momento de su carrera | (Instagram)

No obstante, su entrenadora personal, Melissa Ayala, rompió el silencio para hablar de lo que ha hecho la colombiana para lucir de esta manera.

Así fue la transformación de Karol G sin necesidad de una lipoescultura

En la charla citada por Univisión, Ayala aseveró que fue contactada por el equipo de Karol G porque esta quería que la entrenara para perder peso. Durante la época de la pandemia, la intérprete de Bichota aumentó varias libras y además empezó a sufrir de la insulina.

“Cuando no estoy ella me dice, ‘te necesito’. Ella entrena todos los días, come bien porque estoy supervisando todo el tiempo”, explicó. Se enfocaron en cambiar los hábitos que tenía y que le impedían lucir tonificada, viendo mejorías incluso en su salud.

Karol G La Bichota está triunfando con su música

Asimismo, parte de la motivación de la celebridad para cambiar fue su público. Debido a la alta demanda física de sus shows y constantes conciertos, necesitaba estar en forma para rendir de la mejor manera.

“El esfuerzo que hice para bajar de peso fue real. Entrené en ayunas tres meses seguidos sin parar, hacía doble jornada al día... Tengo una condición médica y tengo saturación fuerte de insulina en mi cuerpo. Me engordo hasta respirando”, reveló la propia artista tiempo atrás.

“Ante los medios de comunicación me hice millones de cirugías, y sí me hecho algunas, como los senos, pero esta (el abdomen y pérdida de peso) es algo real, me lo trabajé muy duro”, dijo tajante, intentando apagar los rumores.