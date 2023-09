La dolorosa revelación que estremecerá a “Generación 98″: “Era el último bicho en ese liceo”

Una inquietante revelación realizará Robin en el capítulo de este jueves de “Generación 98″, la cual quebarará emocionalmente a Martita, su amiga en la ficción de Mega.

La situación se originará durante una conversación en que el profesional y la enfermera comentarán su experiencia en el colegio, y lo difícil que fue para ella soportar el bullying del cual fue víctima.

“Hernán era distinto, era más chico, ahora está estupendo”, opinará Martita, en tanto que Robin señalará que encuentra que el empresario está en su mejor momento, según recoge Página 7.

A continuación, el enfermero le cuenta a su amiga de sería capaz de “hacer un seminario” acerca de lo que significa haber sido víctima de bullying, dado que también sufrió acoso escoloar en el colegio en el que estudió, el cual era sólo de hombres.

“Ni los profes me defendían, las tías del aseo me agarraban para el huev…, te juro. Martita, era el último bicho en la escala alimenticia de ese liceo”, indicó.

En este escenario, el rol de Gabriel Urzúa relatará que lo pasó “como el hoyo, lloraba todos los días, y yo te voy a decir algo, Martita, que yo no le he dicho nadie…”.

El diálogo anterior fue enseñado en el avance del capítulo 64, que se emite este jueves, episodio al cual el citado medio tuvo acceso, donde se aprecia que Robin sufrió traumas por este tema en su adolescencia.

“Yo tres veces intenté matarme”, reveló el amigo de Martita, impactándola. “Para mí no es fácil hablar de esto”, sinceró.

Frente a este recuerdo, la enfermera consoló a Robin, destacando la gran persona que es. “Eres lo más hermoso, lo más importante que tengo, pero tú eres demasiado especial, yo no quiero que nunca más en la vida se te pase por la cabeza algo así, porque te voy a cuidar toda la vida”, le prometió.

“Es verdad, cuando era chico no pensé que iba a sentirme orgulloso de lo que soy, pero hoy me siento orgulloso, pásame una bandera y la flameo, me subo arriba de la carroza, me pongo las plumas y las lentejuelas, ¿y sabes por qué lo hago? Por todos esos Robincitos que están afuera, esos adolescentes que sienten vergüenza de lo que son porque son distintos”, manifestó el enfermero, en un mensaje alentador que puede identificar a muchos televidentes.