Laura Prieto actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud tras revelar que está sufriendo de depresión

Hace unos días, la modelo uruguaya, Laura Prieto, confesó en las redes sociales que está pasando por un momento delicado en el ámbito de su salud mental. La exchica “Calle 7″ reveló que está sufriendo de depresión, y que estos días han sido particularmente difíciles para ella.

En sus historias de ayer, Laura entregó una actualización sobre su estado de salud. “Gente, muchos saben que he pasado unos días con problemas con mi salud mental. Han sido días muy difíciles, la gente que tiene problemas de salud mental sabe a lo que me refiero. Quiero contarles que favorablemente me estoy sintiendo mejor”, partió.

Ella agradeció todos los mensajes bonitos de apoyo que ha recibido, los cuales aseguró han sido parte del motivo de su recuperación. De igual forma, Laura agradeció a su entorno cercano por su apoyo durante estos difíciles momentos.

“Estoy totalmente agradecida de tenerlos en mi vida y, por fin, entendí que no estoy sola, tengo un ejército del amor que me cubre las espaldas. Muchos me sorprendieron, gente con quien no hablaba hace tiempo, gente que no me imaginaba, ¡me dieron su tiempo y amor a cambio de nada!”, continuó Prieto.

“Sean más empáticos con su gente”

Laura Prieto le pidió cautela a sus seguidores para cuando se enfrenten a un amigo que está pasando por estos momentos, y sean empáticos ya que una acción de ellos podría ser gatillante de esto.

“En mi caso, para ser transparentes con ustedes, llevaba varias semanas con crisis de ansiedad y el miedo era tan grande que no quería salir de mi casa. Me costaba saber qué me pasaba y menos podía expresarlo a mi gente (..) Sean más empáticos con su gente. Cuando pedimos ayuda a muchos nos cuesta por más desenvueltos que nos vean”, agregó la animadora.

“Las palabras pueden ser un rifle para alguien que levantarse en la mañana le causa un miedo terrible”, señaló Laura Prieto, quien finalizó haciendo un llamado a todas las personas que están sufriendo con su salud mental, que pidan ayuda.

Historia de Laura Prieto Fuente: Instagram

