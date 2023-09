María José Quintanilla y su esperado regreso a “La Hora de Jugar”: “Hay que levantar el ánimo”

María José Quintanilla cumplió este miércoles su esperado regreso a “La Hora de Jugar”, luego de estar más de un mes alejada de las pantallas de Mega.

La ausencia se debió a una lesión en una rodilla, la cual sufrió durante las grabaciones de el programa “De Paseo”, la cual finalmente requirió de una compleja intervención quirúrgica, que no le permitía trabajar en el canal.

Luego de guardar estricto reposo por prescripción médica, María José se reencontró con Joaquín Méndez en el espacio televisivo de concursos, asegurando que el regreso era con todo, según recoge Página 7.

“Buenas tardes, ha vuelto en gloria y majestad, bueno… ni tan en gloria ni en majestad, la oveja descarriada de este programa. Lo que no hicieron los puntos, lo que no hicieron los pernos, lo puede hacer ‘La hora de jugar’, porque cuando hay que levantar el ánimo, hasta yo me levanté”, manifestó.

Además, indicó que ya se encuentra “andando”, al tiempo que su compañero le dio un cariñoso abrazo, contento por su retorno al programa. “¡Al fin volviste!”, señaló.

En este sentido, María José aclaró que ahora está “mucho mejor después de un mes en absoluto reposo, imagínense lo que es eso para mí, ustedes que me conocen… imagínense una yegua loca como yo, ahí, encerrada, en cautiverio”.

Asimismo, explicó que “no corro, pero camino”, para a continuación hacer el alcance de que su lesión se produjo durante una de las grabaciones del espacio del fin de semana de la señal.

“Fue un pequeño accidente, y una operación muy grave, pero estoy bien, caí en las mejores manos. San Eduardo”, agradeció, en referencia a su pareja, kinesiólogo de profesiónm, así como también al doctor que la atendió, a quien también dio las gracias.

Por último, Quintanilla expresó que “los huesos ya están donde tienen que estar y aquí estamos, intacta”.