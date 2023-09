“Me aburrí, no tengo paciencia. ¡Me dio la rabia ya!”: El cómico momento de Pincoya durante la prueba del líder en “Gran Hermano”

Jennifer Galvarini protagonizó divertidos momentos durante la última transmisión de la prueba del líder de Gran Hermano, la cual se desarrolló durante la tarde de este miércoles.

El objetivo era que cada participante apilara una serie de utensilios de cocina sobre una plataforma giratoria, teniendo como propósito mantenerlas en equilibrio por algunos. Sin embargo, estas habilidades le fallaron a la chilota.

Lo anterior quedó al descubierto cuando aseguró que no tenía paciencia para conseguir ganar, luego de intentarlo varias veces sin mayor éxito.

“Ya me cayeron mal, no voy a hacer esta hueá, me aburrí, no tengo paciencia. ¡Me dio la rabia ya!”, lanzó ya frustrada, en su característico tono.

Algunos televidentes captaron la molestia de Jennifer a través de Pluto TV, donde incluso bromeó con no lavar más la loza si es que fallaba en la prueba del líder.

Eso sí, eso no fue lo único, puesto que la “Pincoya” también aprovechó de discutir con la voz en off de “Gran Hermano”, a quien le pidió que la esperara.

“¿Qué cosa tienen? Con tranquilidad, yo ya llegué acá, córtenla, no sean pasados (...) Toy cansada”, dijo la oriunda de Chiloé tras escuchar las instrucciones.

la pincoya echándole el pelo al hombre es mi contenido favorito de este reality hdsjwjsjjs agú 😂🤍#TheLulosShow #LaResisteciaLulo #LaResistencialulo #LaResistenciaLulos pic.twitter.com/Yb7a4w2gcP — La muy muy ✨ (@Gabri_shine) September 20, 2023

“Yo no alcanzó, no me la puedo. No lo voy a hacer más, me entró la rabia. El hombre habla, me pone nerviosa, no, no tiene que hablar. (…) Voy a estar como media hora igual que las lesas acá. No, no tengo paciencia”, comentó con rabia tras botar los objetos.

Finalmente, terminó el divertido momento cantando el tema de Luis Fonsi llamado “No me doy por vencido”, el cual entonó mientras nuevamente apilaba los utensilios.