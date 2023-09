“Me agarra la chaqueta y me golpea”: Guitarrista revela cómo fue la violenta agresión de Kanela

Kanela, el carismático cantante de la banda Noche de Brujas, se vio en el ojo del huracán luego que Fabián Ortiz, el guitarrista de la banda, presentara una denuncia en su contra por presuntas agresiones ocurridas durante el fin de semana de Fiestas Patrias.

A las mismas, respondió el conocido cantante, negando toda la acusación, asegurando que era mentira e incluso culpando a los medios por difundirla.

“Terrible que cualquier persona pueda decir o hacer una acusación tan grave como es el caso de una agresión de cualquier tipo, y algunos de los medios más importantes del país pueden replicar información falsa y dañar la imagen de cualquier persona”, expresó en una declaración que publicó en su Instagram.

La versión del guitarrista

Por su parte, el guitarrista aludido -Fabián Ortiz- quiso dar su versión de los hechos en coversación con Publimetro.

Según contó, fue tras una extensa gira dieciochera, que incluyó La Pampilla y un show que dieron el fin de semana en el Estadio de La Florida, -entre otros-, la banda se fue a la casa del grupo donde esperaban descansar y planear su próximo evento que sería al otro día en Concepción.

Antes de dar su versión de la pelea con Kanela, Fabián aseguró que el cantante se encontraba en estado de ebriedad en el show que dio en La Florida.

“La madrugada del 18, tuvimos una discusión en mi domicilio. Ahí llegó Kanela y empezó con insultos, terrible, a decirme de todo, a sacarme la madre mil y una vez, a menospreciarme, menoscabarme, como músico y como persona”, partió contando.

“Como lo vi muy alterado quise cortar la discusión y me fui para mi pieza, porque yo estaba en mi casa, él me vino a insultar en mi casa. Pero cuando me levanto, el tipo (Kanela) me agarra la chaqueta y ahí me golpea, ahí ocurre la agresión, por eso te puedo decir que la agresión es real”, agregó.

Luego contó que quedó muy afectado: “Yo me tuve que encerrar en mi pieza, quedé en shock, en ese momento sé que debí haber llamado a Carabineros de inmediato, pero estaba en shock, no sabía qué hacer, porque no me lo esperaba”.

“Pero ahí fue otro show, porque Kanela le empezó a decir a mis compañeros que botaran mi guitarra afuera, que me echaran de la casa. Él le decía al dueño de casa que me echaran de ahí y que si no hacían lo que estaba pidiendo él iba a ir a sacarme la cresta”, aseguró.

En ese instante, Fabián le pidió que no le faltara el respeto, pero la respuesta del cantante fue enfática.

“Y qué tanta hueá si vengo y te trato como quiero”. Tras esto, Kanela lo despidió de la banda.

¿Qué provocó la agresión?

Según Fabián Ortiz la agresividad de Kanela era tal, que finalmente tuvieron que sacarlo de la casa y llevarlo al bus que ocuparían para ir Concepción. A pesar que él había llegado en otro auto al lugar y “en estado de ebriedad”, aseguró.

“A kanela lo tuvieron que sacar de la casa y llevarlo al bus. yo me quedé. Me pidieron los trajes, los zapatos y me quedé solo en Santiago. Después cuando ellos se fueron, yo pude ir a la comisaría y puse la denuncia”, relató.

Con respecto a los motivos que desataron el enojo de Kanela, el músico aseguró que “fue un problema técnico que tuvimos en el show y Kanela se desquitó con mis colegas, pero conmigo mucho más, los demás se quedaron todos callados”.

Ortiz mantiene su versión asegurando que hay detalles que no puede entregar por respeto a Kanela. Sin embargo, agregó que la mala onda entre ambos podría venir de mucho antes, porque en un momento del show que hicieron en La Florida, y ante la presencia de la influencer Naya Fácil en el público, Kanela lo empezó a molestar con ella, utilizando palabras soeces.

“Todo el rato me empezó a molestar con ella, hay videos de eso, sabiendo que yo estoy comprometido, y eso está en redes sociales, como que me quiso poner en ridículo delante de todos. La verdad es que veníamos de antes con los ánimos caldeados, si él no quería trabajar conmigo debió decírmelo como persona adulta, yo soy un profesional”, afirmó.

Con respecto al desmentido público que hizo Kanela de lo sucedido, el guitarrista afirmó que: ¨Él es figura pública y obviamente que lo va a desmentir de aquí hasta la muerte, porque no puede ensuciar su imagen”.

Finalmente, reafirmó que la denuncia fue realizada en la 44 Comisaría de Lo Prado.