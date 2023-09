“No llegamos a acuerdo”: Los Vásquez descartan pisar el Festival de Viña del Mar en la edición 2024

Los Vásquez contaron la firme y respondieron a los rumores sobre su posible presentación en la edición 2024 del Festival de Viña del Mar.

En una conversación con BioBioTV, la dupla fue consultada sobre esta situación y la respuesta no fue la que esperaban sus fanáticos, quienes querían verlos en la Quinta Vergara por primera vez.

“Nos llamaron, nos invitaron y la noticia la va a dar mi hermano” dijo Ítalo, para dar pase a Enzo Vásquez quien terminó de responder la pregunta del periodista.

“Estamos agradecidos por esa invitación. Se juntaron nuestros representantes con el equipo y la productora que está a cargo del Festival y al final, después de todas las conversaciones, porque son varios los factores que se hablan, no vamos a Viña” afirmó el cantautor.

Posteriormente, Ítalo Vásquez confesó que: “Nos invitaron, conversamos, pero no llegamos a acuerdo. Estamos abiertos a si más adelante nos invitan y si es que no, bien también. Hubo conversaciones, pero no prosperó”.

¿Más adelante?

A pesar de que no pisaran la edición 2024, Enzo Vásquez sostuvo que no se cierran a una nueva posibilidad en el futuro de poder asistir a Viña del Mar. “Si no se da este próximo año, quizás más adelante se pueda”, aseveró el artista.

Finalmente, la dupla le envió un cariñoso saludo a sus fanáticos, quienes estaban entusiasmados con su posible participación en el festival más importante de nuestro país.

“Hace un año o dos años comenzó una campaña en redes sociales que empezó a hacer nuestra fanaticada; nuestras chiquillas y chiquillos que nos apoyan (…) empezaron con esto: ¡Los Vásquez a Viña! Se movieron mucho… Y con Enzo dijimos ‘mira, sabes qué hermanito, siempre hemos dicho que no. Nos invitan y decimos que no. ¿Y si cambiamos un poco esta mirada?”, contó Ítalo.