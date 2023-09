¿Se quieren ir al cielo o al infierno?: Iván Arenas y Willy Sabor se están preparando para “El Purgatorio”

En el nuevo capítulo del polémico estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, tendrán a dos queridos invitados, conocidos por su sentido del humor, que además son amigos: Willy Sabor e Iván Arenas.

Iván Arenas, más conocido por su personaje de “Profesor Rossa”, comenzó su carrera televisiva en UCV Televisión, pero fue su llegada a Canal 13 a mediados de los 80, con el exitoso espacio infantil, “El mundo del Profesor Rossa”, donde logró el reconocimiento de la audiencia, durante los 18 años que duró este programa.

Además, fue un destacado panelista en “Maravillozoo”, proyecto donde Arenas deja de lado su mítico personaje para ser él mismo.

Por su parte, Willy Sabor se hizo conocido cuando llegó, a fines de la década de los 90, a conducir un programa a Radio Corazón, que con el tiempo se transformó en éxito de sintonía, convirtiendo al comediante en un popular, querido y reconocido animador radial.

Sumado a esto, el comunicador llega a la televisión con diversos programas, como “El sabor de la noche” y “Morandé con compañía”, entre otros

¿Al cielo o al infierno?

“Creo que más que confrontarnos con Willy conversaremos sin dañarnos el uno al otro, además, solo diré la verdad porque nunca he ido a mentir a un programa”, comenzó Iván Arenas ad portas de su participación en “El Purgatorio”.

“Y entre el infierno y el cielo, prefiero irme al infierno, creo que en el cielo me aburriría porque es un lugar demasiado bueno donde no habría nada que hacer. En el infierno me encontraría con más amigos”, agregó el “Profesor Rossa”.

Por su parte, Willy Sabor declaró que “estoy feliz de participar en ‘El Purgatorio’ donde estaré con mi gran amigo Iván Arenas y lo vamos a pasar la raja con muchos chistes sin censura, porque la gente necesita pasarlo bien, así que creo que será un programa imperdible”.

“¿Me iré al cielo o al infierno?, me da lo mismo, lo importante es pasarlo bien en la vida, aunque creo que el infierno es mucho más entretenido”, dijo el locutor radial.