“¿Tú qué queris? ¿Desestabilizarme a mí?”: Cony encaró a Rai tras enterarse de sus votos en el repechaje

Una traición se vivió en “Gran Hermano”, Raimundo Cerda votó para que dos polémicos exparticipantes del reality volvieran a ingresar, Sebastián Ramírez y Francisca Maira. Él dio como motivos la buena onda que tiene con ambos, y señaló que no iba a votar por gente que no conocía.

Sin embargo, estos dos personajes se pelearon a muerte con sus supuestas amigas dentro del encierro, Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, alias “La Pincoya”. Uno era la pareja abusiva de la bailarina, la otra peleó fuertemente con ambas antes de ser eliminada por votación popular.

El eficiente fanático de “Gran Hermano” fue rápidamente a gritar a la casa para revelar la traición de Rai, y el inminente ingreso de Sebastián. A pesar de que la producción intentó ocultar los gritos, los escuchó la principal involucrada, Cony, por lo que se vio en “Espiando la casa”.

Al momento de escucharlo, Constanza le dijo a Pincoya, Rai y Nacha que estaban gritando los votos del repechaje, y se retiró dejando a Cerda y Michelson preocupados, ambos votaron para que reingresará Sebastián.

lo preocupado que quedo rai con esto JAJAJA y como se miraron con la nacha🙄 diosss #GranHermanoCHV #LaResistencialulo pic.twitter.com/KrD9nljlC4 — 𝒞𝑜𝓃𝓈𝓉𝒶𝓃𝓏𝒶 (@tanza_j12) September 21, 2023

“¿Con esto demostrai tu cariño hacia mí, Rai?”

El programa se fue a comerciales, y cuando volvieron, Cony estaba encarando a Rai. “Estoy súper molesta y tú sabes por qué. Las acciones pesan más que las palabras”, le dijo. Él, intentando excusarse, le respondió que debería enojarse con otra persona también, haciendo referencia a Michelson, y la bailarina le contestó que era distinto ya que ella vive de los realitys.

“¿Tú qué queris? ¿Desestabilizarme a mí? ¿Con esto demostrai tu cariño hacia mí, Rai? Yo no te haría eso, Rai. Tú sabis lo que hiciste porque ni siquiera haz sido capaz de mirarme a los ojos, de estar conmigo, de estar a mi alrededor”, agregó Constanza.

Rai siguió excusándose citando una conversación que tuvieron antes, y señalando que acaso si tenía que funcionar en pos de ella. “De aquí en adelante estoy sola en esta huea. Me aburrí”, soltó la bailarina. Él señaló que Cony no estaba pensando en él, por lo que ella le contestó: “Yo nunca votaría por alguien que te hace daño”.

Raimundo agregó que no iba a votar por la gente que no conoció, y Cony le dijo que ahora sólo iba a tener una buena convivencia con él y nada más. “Yo no soy hueona, veo las intenciones, cuando a ti te gusta a alguien, le tienes cariño a alguien, no le respondis de esa manera”, lanzó la bailarina antes de ser silenciada por la canción de “Gran Hermano”.