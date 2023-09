Conoce los dos nuevos integrantes de “Tierra Brava”: Ella asegura ser Junior Playboy en versión mujer

El próximo domingo 1 de octubre, comienza el esperado reality de Canal 13, “Tierra Brava”. Ya son 10 los participantes confirmados, y hoy se sumaron dos nuevos personajes que entrarán a la casa-estudio peruana: Camila Arismendi, ganadora de “Yo soy” y el modelo español Fabio Agostini.

A los 19 años una joven llamada Camila Arismendi logró ganar el programa de imitadores “Yo soy” imitando a la cantante Cecilia. 11 años después, esa misma joven regresó para imitar a su ídola en la nueva temporada de ese programa, ahora en otro canal.

Y ahora, con 31 años, Camila se prepara para su mayor desafío: ser la nueva participante del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, donde por primera vez se podrá mostrar como ella misma. “Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas”, aseguró.

De hecho, su chico reality favorito será uno de sus compañeros de encierro en “Tierra Brava”. “Junior Playboy es mi favorito. Me encanta su personalidad, me identifico con él. Siempre digo que soy como una Junior Playboy en mujer, me gustaría mucho conocerlo. Creo que me llevaré bien con él, quiero ser su amiga”, afirmó, agregando que tiene su misma forma de ser.

“Mi aporte en el encierro va a ser la alegría, porque soy muy chistosa, chispeante y dicharachera. También tengo mi lado ingenuo porque me entrego 100% a las personas y eso a veces me juega en contra, porque me fallan. Soy muy paciente y dejo pasar muchas cosas, pero tengo mi límite. Cuando es mucho, ya me encuentran”, sostuvo Camila.

El musculoso español

Con 33 años, Fabio Agostini es uno de los chicos reality de competencia física más conocidos de la TV peruana. Oriundo de Canarias, España, tendrá su debut en la TV chilena como un nuevo integrante del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, donde tendrá su primer desafío de encierro total.

“He estado en varios realities de canto, de baile, de competencia y de amor, pero éste va a ser totalmente diferente, nunca he estado encerrado en una casa por varios meses, es algo que siempre quise hacer. Tengo muchas ganas de empezar, me intriga ver con qué personas voy a convivir”, afirmó el joven.

Ya en 2017 fue llamado para un reality chileno, pero prefirió aceptar la oferta de un dating show español. Por eso, esta vez pretende saldar su deuda con nuestro país. “Me quedé con ganas de liarla en Chile. Quiero catapultarme en un país virgen para mí, hacer ruido y seguir creciendo. Sé que voy a ser famoso en Chile, que le voy a caer bien a la gente, a otros mal, y no voy a pasar desapercibido. Quiero que la gente hable de mí, porque donde voy me gusta ser protagonista siempre, me quiero comer el mundo”, afirmó.

Lo que más lo motiva, dice, son las mujeres. “Lo que más me ha dado vuelta la cabeza son las chicas guapas que vea ahí. Acabo de salir de la relación más tóxica de mi vida, entonces ahora estoy soltero y meterme ahí unos meses va a ser una terapia para mí, quiero conocer nuevas personas. Va a haber chicas guapas seguro, y no le cierro las puertas a nada. Ojalá salir del reality con una chica de la mano”, indicó el español, que cosechó varias conquistas en la TV peruana.