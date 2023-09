“¿Es verdad que se la presentaste a tu papá?”: Eduardo de la Iglesia reveló vínculo entre Cristina Tocco y su familia

El presentador de televisión, Eduardo de la Iglesia, estuvo de invitado en el programa de ViaX, “Not News”, conducido por Nicolás Larraín. El animador del espacio se fue directo al hueso, y le hizo una pregunta que despertó las risas del actor.

Él recordó que De la Iglesia estuvo de invitado en un capítulo de “La Divina Comida”, en donde conoció a Cristina Tocco, por esto Larraín le consultó: “¿Es verdad que se la presentaste a tu papá?”. Él quedó impactado de que supieran esta información, por lo que decidió contar la firme.

“Sí, se la presenté. La verdad es que estábamos en un descanso de ‘La Divina Comida’, y la que tira el dardo es Cristina”, señaló Eduardo. La actriz argentina le confesó que estaba cansada de estar sola, y ahí es cuando él le sugiere que salga con su papá, entonces le mostró una foto en su celular.

“Ella me dice: ‘pásame tu teléfono’, me quita el teléfono y le manda un audio: ‘Che, Eduardo, estoy acá con tu hijo Eduardo grabando La Divina Comida. Mira, no quiero ser invasiva, pero me gustaría conocerte’. Tiene una cancha la Tocco, es una máquina”, relató.

“Mi viejo le responde, y se contactan. Empezaron a conversar, hicimos un asado en la casa, se conocieron y buena onda. Yo creo que tienen una amistad no más. Creo que son amigos”, aseguró Eduardo de la Fuente.