La grosera reacción que habría tenido el padre de Piqué a ‘El Jefe’

La letra de ‘El Jefe’, nuevo tema de Shakira sigue causando múltiples reacciones, pero lo que nadie imaginó es que el padre de Piqué respondería tan rápido.

Y es que unas líneas de su nuevo material estarían dedicada a él: “no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”. Con esto, la cantante no solo se ganó los aplausos de su fiel fanaticada que considera que Joan Piqué se merecía eso y hasta más luego de que la desalojara injustamente de su casa en Barcelona, sino que también se ganó el repudio del padre de su ex.

A través del canal de Youtube Kalymonchi se conoció que el abuelo de Milan y Sasha habría calificado de “basura” el nuevo sencillo de la barranquillera y por si fuera poco la llamó “Estúpida y ridícula”, además de falta de respeto por amedrentar en contra de una persona adulta como él.

Padre de Piqué reaccionó al nuevo tema de Shakira

También se conoció que Joan Piqué alegaría que en esta oportunidad, Shakira demostró que no tiene respeto con las personas y que usa su música solo para ofender. Con ello, se ganó aún más rechazo de los fans de la cantante quienes consideran que él es un ‘hombre sin sentimientos’ como su hijo.

Esto también alborotó los comentarios en las redes sociales, pues no hay quien no se haya ido en contra del exsuegro de la colombiana quien se encargó además de malversar fondos de las ganancias de su exyerna a quien casi dejan en la bancarrota.

“Ese señor no tiene moral para insultar a nuestra reina”, “Qué le pasa a ese”, “Y por qué se siente ofendido, qué esperaba”, “Más bien Shaki fue suave”, “Con todo cariño para el boqueroso mayor. Jajajaja ni el ex suegro se salvó”, esas fueron algunas de las reacciones que generó esta reacción del padre del deportista quien ahora se hace el dolido y ofendido tras el lanzamiento del nuevo tema de la barranquillera.