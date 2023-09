¡Lo confirmó, “facilines”!: Naya Fácil fue contactada para la campaña de Netflix protagonizada por Fran Maira

La reconocida figura de las redes sociales, Naya Fácil, quedó para adentro después de enterarse de que se filtró una información que había mantenido para sus adentros. Se trata de que a ella le ofrecieron primero el comercial de la serie de Netflix, “Sex Education”, que terminó siendo protagonizado por Fran Maira de “Gran Hermano”.

En sus historias de Instagram, Naya contó que le empezaron a llegar muchos mensajes y notó que en Twitter ya estaban mencionando que ella había sido contactada para la campaña de la serie, cuyo tópico gira fuertemente en la sexualidad humana.

“¿Se acuerdan la campaña publicitaria que me habían invitado? Efectivamente, era la campaña de Netflix donde hoy salió la chica que me reemplazó, que es Fran Maira del reality. Bueno, a mí me habían llamado para esa campaña, ¿Se acuerdan que yo les conté que no quería ir? Bueno, ella me reemplazó”, reveló.

“¿Cómo saben...?”

Sin embargo, Naya no lo mencionó sólo para confirmar la información, ella quería respuestas. “De verdad, estoy en shock, ¿Cómo saben que Netflix me había contactado a mí, si yo no había dicho qué era, hasta ahora?”, preguntó.

“De verdad, a veces me da miedo la gente de Twitter, saben información que yo ni siquiera había especulado, no había dicho nada porque no me correspondía decir, yo nunca había dicho qué marca, pero en Twitter saben todo, me llama demasiado la atención”, señaló Naya.

Finalmente, un seguidor le aseguró que la productora habría filtrado la información. “Dios santo, quería sacar lo que sea a costa mía. De mi boca nunca salió, ni siquiera mis cercanos sabían. Ellos mismos los filtraron, bueno chicos, si están viendo esto, está bien”, cerró Naya Fácil.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram