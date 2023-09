Los desubicados comentarios que recibió Carmen Zabala en Instagram: “Sus asesores no saben...”

La actriz de Mega Carmen Zabala, es parte de una campaña de la multitienda Paris y en ese contexto, subió un video probando productos de belleza. Sin embargo, muchos seguidores le dejaron crueles comentarios en su Instagram.

“Su look Es igual a pin pon”; “Tan bonita y ese color de pelo no le favorece en nada sus asesores no saben de colorimetria?”; “Te admiro por no ser muy agraciada y tener mucho autoestima...”; “Yo pensé que era alguien disfrazado de pinpon el muñeco cuando la vi de lejos pero no fue en mala”, son algunos de los mensajes que le dejaron a la pareja de Nicolás Oyarzún.

No obstante, ella ha hecho caso omiso a los mensajes que le critican su pelo y su estilo.