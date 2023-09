Magdalena Müller sobre Sofía en “Juego de Ilusiones”: ¿qué depara al controversial personaje?

Sofía se ha convertido en uno de los roles más polémicos de “Juego de Ilusiones”, causando la rabia de mucho, pero siendo respaldado por otros en medio de la caótica historia.

Magdalena Müller, actriz responsable del papel, ha recibido halagos por su trabajo, y recientemente ha comentado detalles de lo que se viene a la hermana mayor del clan Mardones Nazir en la diurna de Mega.

En conversación con el programa “Alerta de Spoiler” (de la señal privada), la intérprete abordó el tema de la paternidad del bebé que espera Sofía, ya sea Ignacio o Rubén.

Cabe recordar que la encargada del strip center optó por que el padre de su hijo sea el detective, pero no tiene certeza de quién realmente sea el progenitor de su bebé.

Ante la pregunta sobre si podía revelar su gran secreto, Magdalena aclaró que era “imposible” dar a conocer esa información.

“Honestamente, yo tampoco lo sé porque todavía no está escrito. Obviamente, hay ciertas pistas para dónde va a ir la situación, pero los guionistas no sé si no lo saben, o no lo han querido escribir, podemos especular, pero no sé”, explicó.

Asimismo, la actriz adelantó que Sofía abandonara la casa de sus padres para ir a vivir al departamento de Ignacio, hecho que conllevará más de un problema a la relación.

“No va a ser fácil, es que Sofía no tiene un carácter muy livianito… entonces, ella es muy estructurada e Ignacio es más relajado, y su departamento es de un hombre soltero”, señaló.

Magdalena Müller complementó que el acontecimiento “va a ser un choque (para Sofía) porque está acostumbrada a vivir en una casa grande, donde a ella la atienden todo el día, donde está santa Lidia, donde ella lo que quiere, lo tiene, pero llega a una casa donde está sola con Ignacio, y no es fácil”.