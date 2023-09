Memo Bunke pide dadores de sangre luego de haber estado internado en la Posta Central

El comediante Memo Bunke estuvo internado en la Posta Central hace un par de días debido a un accidente doméstico, el que lo dejó con lesiones en una mano.

Ahora Bunke, ya de alta, subió un video en donde pide dadores de sangre. “Hago este video porque necesito dadores de sangre. Me pidieron y no he podido conseguir. Así que si alguien quiere ir a donar sangre a la Posta Central, a nombre de Guillermo Alburquenque, que soy yo, sería súper bueno. Donar sangra es donar vida”, pidió.

“Estoy en mi casa, después que me intervinieron la manito, mejor, con un poco de dolor. Cuando me duele mucho tomo las medicinas que tengo que tomar”, dijo de buen humor.