Meteoróloga chilena fue nominada a los premios Emmy por su trabajo en Univisión Chicago

La meteoróloga chilena Allison Gohler está viviendo un sueño, y es que fue nominada a los premios Emmy, por su trabajo en Univisión Chicago.

La profesional pasó en Chile por TVN y Canal 13, para partir a Univisión Chicago en octubre del año pasado.

“Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado con esta nominación que no esperaba y me tiene sorprendida”, dijo Allison en contacto con el “Buenos Días a Todos”.

No puede más de felicidad

“Estoy compitiendo con meteorólogos senior, de grandes cadenas, entonces tengo mucho nervio, porque va a ser una competencia ardua, pero no imposible”, dijo la profesional.

Explicó que “acá en Chicago es un sector bastante complejo, las características cambian a cada momento, el lago Michigan hace una diferencia en lo que es el tiempo día a día. Además, se producen tornados, aunque no huracanes, y hace poco me tocó cobertura de tornado, lo que creo que me ayudó a la nominación”.