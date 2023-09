Pancha Merino quedó furiosa tras enterarse que Jordi Castell cobró más por el mismo programa

La actriz Pancha Merino habló del amor propio en el programa del miércoles de “Tal Cual”, afirmando que una señal de tener una buena valoración personal es cobrar bien, de acuerdo a sus habilidades y competencias. Por lo que habló sobre el cheque que cobró para aparecer un programa, pero se llevó una mala noticia.

Ella reveló que está de invitada junto a Berta Lasala a un programa el cual junta a dos famosos para que tengan una estadía por dos días en el Cajón del Maipo. Su compañero de programa, Jordi Castell, también fue invitado y ella se enteró al aire, por parte de Raquel Argandoña, cuánto cobró el fotógrafo.

Merino quedó sorprendida y enojada al darse cuenta que a su compañero le iban a pagar más que a ella por participar del mismo programa. “¿Me estai? Voy a llamar ahora”, dijo Pancha, y Raquel le dijo que no fuera por menos, y que cobrara más.

La actriz agarró su celular al aire para escribirle al programa antes de que se le olvidara, y los animadores la frenaron entre risas. “¡Uyyy, me dio rabia! ¿Viste la falta de amor propio? Tengo que hacer un trabajo de amor propio a la vena”, señaló exaltada.

“Estoy furiosa”

Pancha tomó el celular porque dijo que no se iba a poder concentrar si no se contactaba al tiro, los animadores nuevamente le recordaron que estaban al aire. “Estoy furiosa, me desconcentré, ¡voy a llamar a la Raquel cada vez que vaya a una huea”, afirmó.

“Me van a odiar en ese programa”, dijo entre risas Raquel, que también aconsejó a Jordi para cobrar. c ¡Ni pa’ cobrar, ni en el amor, ni en la amistad, ni en la pega, en ni una huea!”, exclamó Pancha, provocando la risas de sus compañeros.

“Si a mi compañero le vas a pagar eso, y a mí me pagai eso, si no te olvidas de mí. A mí se me olvida, te juro que me da lo mismo el resto de la plata porque mi amor propio y mi orgullo no tiene precio”, continuó.

Raquel Argandoña le aconsejó que se acostumbrara a cobrar más porque si no van a decir “van a decir esta es barata, traigámosla”, bromeó. José Miguel Viñuela señaló que estaba metiendo el dedo en la llaga, pero Merino estaba de acuerdo que le dijera esto para que aprendiera.

Mientras enfocaban a Raquel, la actriz estaba buscando en su celular el número del periodista del programa para decirle que necesitaba que la productora se contactara con ella de manera urgente.

“Estoy enojada conmigo misma por hueona”, lanzó Pancha Merino bajoneada, creando una ola de risas en el programa de TV+.