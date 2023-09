¿Piqué no despidió a niñera de sus hijos? Ésta sería la verdad del por qué se quedó con Shakira

Shakira ha soltado un nuevo bombazo con el estreno del tema ‘El Jefe’, en el cual no incurisonó en un nuevo género musical mano dede lal grupo mexicano Fuerza Regida sino que la letra está llena de más referencias a lo que pasó con Piqué, su padre y hasta la niñera de sus hijos.

La colombiana destaca con su sensualidad en el video, mostrándose en un caballo y con vestimenta vaquera, con sombrero y botas altas. Sin embargo, es la letra lo que se ha convertido en tema de conversación pues si bien en la sesión con Bizarrap se vue con todo contra la ex suegra, esta vez no tuvo reparo en atacar al ex suegro Joan Piqué. “Dicen por ahí que más de cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

Shakira look para su nuevo sencillo 'El Jefe' Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

La cosa no termina ahí pues Shakira se ha acordado de otra persona vinculada a la ruptura con su ex pareja: Lili Melgar, niñera de sus hijos Sasha y Milan. “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, canta mientras el videoclip se hace una toma en primer plano de la mujer en cuestión.

¿Quién es y qué pasó con Lilly Melgar?

No, Lili Melgar no fue una tercera ni una cuarta en discordia. No fue aliada de Piqué ni de Clara Chía ni tampoco buscó sacar provecho de la situación. Ella era empleada en el hogar que compartían la cantante y el ex futbolista y fue la persona que le dio aviso de las infidelidades.

“Hasta la niñera rejuveneció”: dicen que empleada de Shakira también ‘factura’ y es feliz sin Piqué Foto: Youtube video El Jefe de Shakira

Mucho se ha dicho que esto llevó a que Piqué la despidiera sin darle la indemnización correspondiente, como reza la canción ‘El Jefe’. Esto además llevó a la colombiana a tomar cartas en el asunto, pagándole hasta el último céntimo y contratándola en Miami en donde ahora vive.

Medio español desmiente a Shakira: ¿Piqué no despidió a Melgar?

Como era de esperarse, medios españoles que han seguido la batalla campal entre Shakira y Piqué, reaccionaron a la canción pero fue la periodista Lorena Vázquez en el programa Ahora son soles, quien aseguró que la niñera nunca fue despedida. “Ella es la que decide marcharse”, dijo.

Lili Melgar es boliviana, la niñera de Shakira y quien le dijo que faltaba mermelada cada vez que viajaban. Lili, vos te mereces todo, mi hermana. pic.twitter.com/Q1yK7CjAZ7 — Sopita de Letras (@zoady) September 22, 2023

Según la información que ha trascendido, a Melgar se le dio la opción de quedarse o irse con Shakira para seguir cuidando de los niños, decisión por la que se inclinó al final.

Al haber sido una decisión voluntaria, el equipo legal de Piqué señaló que no le correspondía legalmente una indemnización porque ha seguido trabajando con Shakira.

Además se reveló que la cantante le dará una bonificación de un millón de dólares con la posibilidad de recibir una parte de las regalías que genere la canción, algo que fue confirmado por la hija de Melgar en su cuenta de X/Twitter.