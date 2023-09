Referente del webcómic latinoamericano: “El consumo digital está creciendo bestialmente”

Así como está ocurriendo con los medios de comunicación, los cómics también están experimentando un traslado desde los soportes impresos hacia los digitales. El webcómic gana terreno entre los fanáticos de este género, que tiene como referente latinoamericano a Alan Ituriel.

El mexicano es el fundador de AI Animations Studios, que acaba de estrenar la segunda edición del universo de “Villanos”, denominada “El Atraco Arriesgado”. El primer volumen, llamado “Un Rescate Reducido”, fue un éxito.

Los capítulos disponibles en la aplicación de Cartoon Network tuvieron más de 23 mil lectores únicos en cuatro meses, con una media de 7.800 diarios. Este formato empieza a pisar fuerte dentro de Latinoamérica y así lo confirma el exponente.

Gentileza

¿Es Latinoamérica un pueblo amante del género del cómic?

Yo creo que sí. Hay muchísimas personas que he conocido de toda Latinoamérica, gente de la industria creativa y hasta mismos consumidores, y veo que les encantan los cómics, que organizan convenciones. Siempre ha sido uno de los lugares donde más consumen todo esto.

¿Qué se siente ser un referente de este formato en Latinoamérica?

La verdad, no creo merecerlo, es bonito que me comenten esto. Pero lo más importante para mí es que si yo pude hacer algo como “Villanos”, cualquier persona en Latinoamérica puede hacer algo parecido, eso es lo que más me gustaría que se transmitiera.

En nuestro continente hay un talento y una maestría grande en esto del entretenimiento, así que solamente hay que despertarlos y para arriba. Todo esto de lo digital es una oportunidad excelente para que los creadores puedan mostrar su trabajo. A lo largo de conocer a artistas, escritores, guionistas y todo tipo de storytellers latinoamericanos, cada vez me convenzo más de que tenemos todo para competir en esta industria del entretenimiento a nivel mundial.

¿Has tenido la posibilidad de conocer algo sobre el cómic chileno?

Algo que me gusta cuando puedo visitar otros países de Latinoamérica es ver contenidos, cómics y caricaturas clásicas del lugar. Chile no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero está en mi lista y me encantaría, así que si tienes alguno por ahí, recomiéndamelo.

¿Has escuchado hablar de “Condorito”, por ejemplo?

Claro, “Condorito”, ¡es verdad! Por supuesto que lo conozco, perdóname jajajá.

En específico sobre el webcómic, así como está pasando con los medios de comunicación, donde los impresos van a la baja y los digitales al alza, ¿te parece que el cómic pasará a ser 100% digital en el futuro? ¿Para dónde va la industria?

Es una muy buena pregunta, no sabría exactamente qué decirte, pero yo creo que la mayoría del entretenimiento hoy se consume digitalmente. Aunque acá también habla un poquito mi lado fanático del cómic, que crecí leyéndolos desde niño, entonces, yo esperaría que siguieran los impresos, pero es verdad que el consumo digital está creciendo bestialmente.

Gentileza

Lo que supondría es que no va a desaparecer el impreso, sobre todo porque es un artículo de coleccionismo, tenerlo físico es algo simbólico para el fan. Entonces, a lo mejor lo que podría pasar es que la mayoría esté digital, pero haya ediciones especiales impresas, porque es muy “padre” tenerlas y poder leerlas.