Rosemarie Dietz se defiende tras ser cuestionada en la crianza de su hija vía una carta anónima

Rosemarie Dietz vivió una experiencia muy particular, que fácilmente puede ser tema de debate en las familias chilenas, durante la mañana del pasado miércoles. Se encontraba junto a su marido, Cristóbal González (47) y la pequeña hija de ambos, Catalina (un año y siete meses) en un hotel de Valdivia, desayunando. La menor fue protagonista de un hecho que desembocó en consecuencias que la exchica “Mekano” jamás imaginó que podrían ocurrir.

“Estábamos comiendo y Catalina comenzó a pescar la comida y tirarla al piso. Entonces, le dije, ‘Catalina, eso no se hace, amor, no se bota la comida’. A la segunda vez le dije, ‘Catalina, no’. Y a la tercera vez le dije, ‘te voy a pegar si sigues, eso no se hace’”, cuenta Rosemarie en conversación con LUN.

La exfigura televisiva se levantó, luego del regaño a su hija, junto a su marido de la mesa por unos momentos. Nunca hubiera imaginado que, en el lugar, encontrarían una carta manuscrita al volver.

La misiva, sin firmar, decía: “¡Hola! No pude evitar escuchar cómo amenaza a su bebé (en relación con) que de no modificar su compartamiento le pegará y fuerte. Le recuerdo que el maltrato físico y sicológico a un menor de edad en Chile está penado”.

Dietz asegura que, junto a su marido, quedaron en shock luego de leer el mensaje, “se nos desfiguró la cara”. Asimismo, considera que el acto fue injusto y la dejó triste “me considero una mamá súper delicada”.

En este sentido, añade que “si mi hija no se porta bien y, por ejemplo, bota la comida, la voy a corregir. Yo hago eso para que el día de mañana ella sea educada y buena persona”.

Rosemarie Dietz se dediende de la crítica

La exparticipante del programa juvenil relata que la comensal que dejó la carta, por lo que vieron antes de la escena de su hija botando la comida, era una mujer de unos 30 años vestida de negro. Cuando regresaron a la mesa y encontraron la misiva, la misteriosa autora de la epístola se había esfumado. Rosmemarie señala que le hubiera gustado convesar con ella.

La antigua integrante del programa de Mega aclara que, con respecto a golpear a Catalina, “le dije eso sólo como fórmula para advertirle, yo nunca le he pegado. Imagínate, ella es lo más importante que tengo”.

Dietz se defiende de las acusaciones de la misteriosa mujer, al asegurar que “soy de la idea de que a los niños hay que educarlos con amor, pero también con disciplina. Hay que corregir cuando se necesite”.

“Estoy súper en desacuerdo con esas mamás modernas que les permiten hace todo a los niños y que no se les puede decir nada, porque son delicados, en el sentido de que se les puede dañar sicológicamente”, añade, y rescata que es necesario brindar parámetros claros a los menores porque, de lo contrario, “hay cabros chicos que no respetan a nadie y hay mucho niño de cristal”.