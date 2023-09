“¿Te gustaría ser papá?”: Rodrigo Díaz se sinceró sobre los planes que tiene con su pareja, Enzo León

Rodrigo Díaz estará como invitado en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde se sincerará sobre los planes a futuro que tiene con su pareja, el comunicador audiovisual Enzo León.

En primera instancia, el bailarín fue consultado sobre si tiene planes de dar el “acepto”, a lo que respondió con sinceridad que: “Ojalá que no sea matricidio y sea matrimonio (...) Yo tenía claro que el que tenía que pedir matrimonio era yo. Yo era el que siempre decía que no me iba a casar nunca, pero llegó el momento (...) Fue una etapa en la que oré para saber si era la decisión correcta, quería que Dios pusiera en mi corazón que era la persona correcta y que lo tenía que hacer. También nace con la necesidad de querer formar mi propia familia. Entonces, nada, creo que esas cosas se sienten nada más”.

La paternidad

Acto seguido, Jean Phillipe Cretton le preguntó: “¿Te gustaría ser papá?”. A lo que el exchico “Rojo” afirmó que “me lo ha planteado y la verdad es que no”.

“Yo soy el mayor de siete hermanos y prácticamente siempre he sido como el hermano papá. Entonces, igual hay un rol ahí que está un poco cubierto. Ahora también con los sobrinos, tengo cuatro sobrinos, que de alguna u otra manera, creo que ese rol está cubierto”, explicó sobre su decisión.

Finalmente, Rodrigo Díaz aseguró que le da un “poco de susto traer hijos” puesto que “es una responsabilidad grande, y un poco de susto a cómo está el mundo, a cómo está la gente. Yo creo que es un poco eso, un poco de temor de ser aprensivo”, sentenció.