“Un mea culpa que debo hacer”: Mauricio Israel asegura estar afectado por no haber “cumplido” su “rol parental” con su hija

Mauricio Israel será esta noche uno de los cuatro invitados estelares del programa “Podemos hablar”, donde abordará los temas más polémicos de su carrera televisiva, entre ellos, las deudas que lo llevaron a irse por más de una década del país, y la gran pena que le ha significado el haber dejado de lado su “rol paternal” con su hija Sara.

La confesión del rostro de TV+ llegará en la conversación que mantendrá con el animador del estelar de CHV, Jean Philippe Cretton, y que según pudo averiguar publimetro.cl, será en el contexto de un audio filtrado a los medios de espectáculos donde el comentarista deportivo mantiene un fuerte diálogo con su expareja, Marisol Gálvez, la madre de su hija Sara.

La confesión de Mauricio Israel

“¿Qué es lo que te afecta más? Mauricio, que en este audio se desprenden burlas u ofensas a tu origen judío, por una parte, también a tu rol como padre, como expareja; de todos esos ítems. ¿Cuál es el que más te molesta o te afecta?”, le preguntará Cretton a Israel, quien luego de aclarar que dicho audio es de una discusión con un hombre desconocido que lo llamó desde el número telefónico de su expareja, reconocerá el error de no haber cultivado una relación más cercana con su hija, a pesar de estar en el extranjero.

“Es que todos molestan, Jean Phillipe. Hay algo que sí es cierto, que yo no lo voy a esconder ni lo voy a negar y lo he reconocido cada vez que he tenido la posibilidad de hablar. Yo tomé una decisión en conjunto con mi familia, que no fue acertada en su momento, que fue salir de Chile porque yo estaba en serios problemas económicos (...) yo me iba por tres meses y duré catorce años afuera. En estos catorce años, con una niñita de quince, a la que yo vi hasta los ocho meses”, sinceró el también panelista de “Sígueme y te sigo”.

“Mi rol parental se perdió, se perdió y es un mea culpa que tengo que hacer”, insistió el comunicador, quien tras la pregunta de Cretton respecto de si ese distanciamiento “es responsabilidad tuya que se haya perdido”, aseguró que en ese tema la culpa es completamente suya.

“Cierro un ciclo total”: Mauricio Israel saldó su histórica deuda económica con Rodrigo Herrera

“Por supuesto, porque yo no estaba. Ósea, es muy difícil tener un rol parental no estando y teniendo tanto roce, porque mi relación con Marisol (Gálvez) ha sido difícil siempre, no solo ahora (...) fue difícil, si por algo no estábamos juntos. Es una lástima. Yo lo lamento mucho y a mí me duele tremendamente no haber podido cumplir con ese rol parental”, prosiguió Israel, quien si bien reconoció no cumplir con su rol paternal, insistió en que a su hija nunca la dejó de apoyar económicamente.

“Antes de irme, yo tuve una reunión con Marisol y sus padres. Les expliqué la situación. Les dije:’Yo voy a salir por un tiempo, pero no se preocupen, mi familia se va a hacer cargo de Sara’, cosa que se hizo permanentemente durante todo el tiempo. En 2013, después del reality (’Mundos Opuestos 2′), nosotros fuimos a una mediación, en esa mediación hay una transacción, y esa transacción está en los tribunales”, agregó.

“Yo he respondido siempre: ‘Nunca, jamás le ha faltado, desde el punto de vista económico, nada a Sara’. Yo soy tan cuadrado que el día primero, a las 00:01 horas, le deposito la pensión y me hago cargo de otras cosas también”, confesó.