Willy Sabor aclaró el quiebre de su amistad con Paty Cofré: “Me sentí decepcionado”

El locutor y comediante Willy Sabor participó en “El Purgatorio”, instancia en la que compitió por irse al cielo con su amigo, Iván Arenas.

El primer titular del segmento “El muro de los lamentos” fue para Willy: “Willy Sabor funó a Paty Cofré”, en relación al quiebre que vivió con la comediante nacional. El animador radial aclaró que quiere entrañablemente a la humorista, pues con ella trabajó durante mucho tiempo en “Morandé con compañía” y la consideraba su amiga.

Por este motivo recurrió a ella para que lo ayudara con su intervención en su nuevo emprendimiento: un podcast, al cual ella se negó a participar porque no había un pago en dinero por este trabajo.

“Me sentí decepcionado… Siempre nos quedábamos conversando, yo me sentía amigo de ella, igual que con todos los chicos de ‘Morandé...’. ¿Sabes lo que pasa? Que ella también tiene su edad y tal vez no entendió. Quizás ella hasta el día de hoy no entiende lo que pasó, y está bien”, declaró Willy.

Además, reveló que “siento mucha admiración por ella, la quiero mucho y sentí el golpe, pero sólo me gustaría decirle que la entiendo y creo que ella no entendió mi propuesta... y que si ella necesita de mi ayuda, que cuente conmigo siempre”.