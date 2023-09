¿Ya no será la doctora cahuín?: Skarleth contó qué cambiaría si es que entra nuevamente a “Gran Hermano”

Skarleth Labra fue la décima participante en dejar la casa de “Gran Hermano” con un 81,51% de los votos del público. Ahora, quiere una segunda oportunidad en el repechaje para volver al encierro y hacer las cosas distintas.

En una conversación que tuvo con La Cuarta, la joven de 18 años aseguró que si le dan otra oportunidad promete: “¡No meterme en cosas que no me importan porque eso hice mucho! (ríe). Mi esencia de cahuinera no la voy a cambiar, pero cahuinera de cosas mías, y disfrutar también, porque siempre nos decían “disfruten”, y nos entraba por una oreja y salía por otra. Entonces me gustaría entrar con mi alegría porque falta esa chispita, eso de “ya, levantémonos, vamos a la piscina o hagamos algo en la cocina”.

Asimismo, aseguró que en esta ocasión “entraría para inyectar un poquito más de alegría porque ya me llené de energía acá afuera, y ellos no tienen esa energía porque gastaron su batería”, explicó.

En este sentido, Skarleth contó que le gustaría entrar para ser más “empática” con sus compañeros, a la vez dar un poquito (de energía).

Sobre las posibilidades de que uno de sus compañeros de repechaje pueda llevarse el premio final, la chica reality aseguró que “podemos ganar, pero creo que el premio final no es completo, por las semanas que estuvimos afuera se restó”.