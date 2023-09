“Creo que se pondría un poquitito celosa”: Skarleth se refiere a un posible triángulo amoroso entre Ignacia Michelson y Jorge en “Gran Hermano”

Skarleth Labra está jugándosela con todo para volver a entrar a la edición chilena de “Gran Hermano”, y uno de sus mayores deseos es volver a compartir con Jorge Aldoney, uno de sus mejores amigos dentro del encierro de Chilevisión. En este contexto, es donde se puso en el futuro escenario de un posible triángulo amoroso con el Míster Chile e Ignacia Michelson, quienes se han mostrado bastante cercanos estos días.

En una conversación con Página 7, la exjugadora habló sobre sus compañeros que entran en el repechaje: “Me siento muy feliz por todos los que van a entrar, en especial Panchito, que va a entrar el domingo. Siento que es lo que más necesitan las chicas (Cony y Pincoya), así que va a ser algo bonito, un momento especial”, indicó.

En esa misma línea, la joven de 18 años habló sobre las ganas que tiene de reencontrarse con Jorge puesto que “siento que éramos muy especiales el uno para el otro”.

“Creo que sería muy bonito volver a entrar, estar ahí con él, apoyarlo, volver a sacarle una sonrisa para que no esté triste, porque lo he visto muy mal. Esa sería una de las principales razones por las que me gustaría entrar”, explicó Skarleth.

Sin embargo, en su ausencia se sumó Ignacia Michelson, quien ha estado sacándole bastante sonrisas al ingeniero.

“Me da mucha risa, la verdad, pero esa risa como cariñosa, no es como una risa malvada. Siento que le está sacando una sonrisa, que le hace falta, que está siendo contención para él. Le falta que alguien le haga pasar un buen ratito”, analizó con respecto a esta nueva amistad de Jorge.

¿Skarleth está mirando a Jorge con otros ojos?

Posteriormente, el medio le consultó sobre si se daría un triángulo amoroso entre ellos, a lo que comentó que: “Sería muy chistoso que yo entrara, la verdad. Creo que se pondría un poquitito celosa… Se daría un ambiente muy divertido. De mi parte nunca sería algo negativo; sería algo como para pasarlo bien con todos”, analizó Skarleth respecto a su posible elección para repechaje.

De hecho, afirmó que los dos podrían jugar con el tema de los celos, incluso sumó a Pincoya al baile, ya que a veces le recuerda a Jorge la cercanía que tenían al inicio del reality.

“Ahora todas se pelean a Jorge. Está cotizado el hombre”, bromeó la bailarina.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de mirar a Jorge con otros ojos, más románticos, ya que ahora entraría soltera.

“La verdad es que yo a él lo veo con ojitos de amistad muy pura, con una conexión única. Yo no sé qué pasará, pero para mí ahora, en ese momento, lo veo con ojitos de amistad”, enfatizó.

Según Skarleth Labra es “un amor puro y real, porque es una amistad sincera, con mucha lealtad. Entonces no sé si pasará algo más, pero la verdad es que yo por ahora lo veo así”, sentenció.