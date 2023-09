Ignacia Michelson lanzó advertencia a Fran Maira ante su posible regreso a Gran Hermano: “Conmigo no vas a poder”

Los participantes de Gran Hermano Chile están ansiosos por conocer los resultados del repechaje que determinará qué exconcursantes regresarán a la casa más famosa de la televisión. Aunque los votos fueron secretos, las especulaciones están en pleno apogeo, y las tensiones entre algunos participantes son evidentes. En este contexto, Ignacia Michelson no dudó en lanzar una advertencia directa a su ex compañera, Francisca Maira.

Durante una conversación con iCata, Michelson le señaló que creía que la rubia entraría próximamente: “Estoy en mis vacaciones, ellos saben. Me están dando energía”. Sin embargo, sus palabras no se detuvieron ahí. Dirigiéndose directamente a Francisca, le envió un mensaje claro y desafiante: “Ojalá vengas bien dura, porque conmigo no vas a poder, mi reina”.

La relación entre Ignacia Michelson y Francisca Maira no ha sido precisamente armoniosa en el pasado, y esta advertencia no hace más que aumentar la tensión entre ambas concursantes. Recordemos que, si bien las concursantes compartieron solo un par de días en la casa-estudio, fue suficiente para que se declararan la guerra, al parecer por conflictos anteriores al encierro.

Por ahora los participantes tendrán que esperar unos días más para conocer quiénes serán los afortunados en regresar al reality. Mientras el público se mantiene expectante sobre cómo se desarrollaran las relaciones en la casa.

Revisa el momento aquí.