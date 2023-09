“Jesucristo me va a llevar a este aeropuerto”: Mujer experimentó inusual viaje en Uber sin conductor

Brittany Lindsay, una influyente estadounidense de las redes sociales, vivió una experiencia inusual mientras tomaba un Uber hacia el aeropuerto de su ciudad. En un video publicado en TikTok que se ha vuelto viral en cuestión de horas, Brittany expresó su asombro y nerviosismo al encontrarse en un Uber sin conductor.

“Este es un Uber sin conductor, me viene a buscar. Dios mío, me voy a subir, no puedo… Este Uber sin conductor acaba de venir a buscarme a mi departamento… No puedo hacer esto”, mencionó Brittany entre risas nerviosas mientras se aproximaba al vehículo.

Según relató, una vez dentro del automóvil, Brittany simplemente presionó una pantalla táctil que decía “Comenzar viaje” junto con la dirección de su destino. En ese momento, el vehículo bloqueó las puertas y comenzó a moverse sin necesidad de un conductor físico al volante.

“¡Se está conduciendo solo! ¿Qué es esto? En el nombre de Jesús… Jesús literalmente toma el volante… Jesús… Este es el futuro, voy a llamar a mi papá y me voy a poner el cinturón de seguridad”, exclamó Brittany con un visible temor a que el Uber fantasma pudiera estar involucrado en un accidente de tránsito.

Sin embargo, con el tiempo, Brittany se fue relajando y hasta criticó que el automóvil iba demasiado despacio ya que no había optado por tomar la autopista. “Está bien, Jesucristo me va a llevar a este aeropuerto”, afirmó.

El video se volvió viral en cuestión de horas y ya ha acumulado más de cinco mil comentarios en tan solo 24 horas. Muchos usuarios expresaron su asombro y algunos bromearon sobre la “experiencia divina” de Brittany. “El sueño de todo introvertido”, bromeó un usuario de Tiktok.

El “chofer invisible” de este vehículo es parte de una tecnología inicialmente desarrollada por Tesla, la empresa automovilística dirigida por Elon Musk. Utilizando cámaras y sensores láser, el automóvil es capaz de detectar objetos cercanos, mantenerse en su carril y proporcionar asistencia en el estacionamiento. Sin embargo, el corazón de esta tecnología reside en una potente computadora que recopila información sobre el comportamiento y los mapas de otros usuarios, lo que permite que estos vehículos operen de manera autónoma.