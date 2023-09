Kate y Meghan: sus looks en jeans por los que las comparan y dicen que una es igual a Lady Di

Kate Middleton y Meghan Markle tienen grandes estilos, cada una a su manera, pero en algunas ocasiones han llevado la misma prenda, el jean.

Y es que el jean es una prenda que no pasa de moda, que no puede faltar en el armario de nadie, ni siquiera de la realeza, y ayuda a resolver cualquier look si lo sabes combinar.

En diferentes oportunidades tanto Kate como Meghan han llevado looks casuales pero elegantes con pantalones de mezclilla, y han sido comparadas, asegurando que una es la viva imagen de la princesa Diana.

Te recomendamos: Lilibet, hija de Meghan y Harry, cada vez más hermosa y parecida a Lady Di: así ha crecido lejos de la realeza

Kate Middleton y Meghan Markle y sus looks en jeans por las que la comparan

Jeans con camiseta y blazer

Kate Middleton sabe muy bien cómo combinar un jean de forma elegante y llevó uno en un look muy chic y cómodo con una camiseta blanca y tenis en el mismo tono.

La princesa de Gales le dio un toque de clase a su atuendo con un blazer en tono rosa pastel, y su cabello lo llevó suelto con ondas, luciendo fresca y moderna, y llegando a compararla con Lady Di.

Jeans rotos con blusa strapless

Meghan llevó un look más casual e informal pero muy chic, con jeans rotos y una blusa strapless de mangas largas.

Este atuendo lo complementó con unas sandalias bajas y una bolsa beige, dándole el toque elegante y glamuroso a su look.

Jeans y camisa de encaje con tenis

En un look más casual y moderno, Kate llevó unos skinny jeans azules que combinó con una camisa blanca de encaje muy delicada.

Este look lo complementó igual con tenis blancos, luciendo muy cómoda y moderna a la vez.

Jeans y suéter tejido

Meghan por su parte llevó un atuendo elegante compuesto por un jean celeste y un suéter tejido en tono azul oscuro luciendo hermosa.

Para este look la famosa llevó unas zapatillas beige, muy cómodas y sofisticadas, y su cabello lo llevó suelto con ondas.

Te recomendamos: El estilo de Lady Di sigue vigente: looks que usó hace años y podemos copiar para lucir elegantes y a la moda

Jeans negros y botas

La princesa de Gales lució sumamente sobria y elegante combinando unos skinny jeans negros con un suéter en el mismo tono y un blazer gris.

En esta oportunidad decidió llevar botas en tono marrón y su cabello lo llevó suelto con unas ondas perfectas.