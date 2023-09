“La verdad que duele porque se le tiene mucho cariño”: Cristian Castro se refirió al desaire que sufrió de parte de Luis Miguel

Cristian Castro estuvo como invitado en el programa argentino “Noche al dente”, en donde habló sobre su relación con Luis Miguel, recordando un pequeño desaire que recibió de parte del “Sol de México” en uno de sus conciertos en Argentina.

“Todo el mundo sabe que yo muero por Luis Miguel. El es un muchacho muy comprometido, compararlo conmigo es un error, es injusto para Luis”, afirmó el intérprete.

“Creo que es injusto porque el triunfo de Luis ha sido devastador, ha sido tremendo, y no se compara con mi triunfo”, dijo humildemente, según pudo rescatar la revista People.

En esa línea, el cantante aseguró que: “Yo he tenido un buen triunfo, y me encanta mi triunfo, pero creo que lo que ha abarcado Luis, toda su carrera, toda su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa y no deberíamos de compararlo conmigo para nada”.

Posteriormente, Cristián aclaró que puede haber una similitud en “las texturas de las voces quizás (...) pero no somos ni siquiera la misma generación. Él es del 69 y yo soy del 74″.

¿Qué pasó con Luis Miguel?

Asimismo, Castro se refirió a la amistad que tenían de pequeños: “Andábamos en moto de agua juntos, pasaba por mí, y ahora no me quiere saludar. ¿Qué pasa?”.

Con respecto al video que se viralizó en redes sociales el desaire, el intérprete confesó que: “La verdad que duele porque se le tiene mucho cariño, mucho amor. Es una persona que nos ha dado tanto y esperamos una sonrisita”.