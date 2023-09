Natalia Duco agradeció el cariño de la gente después de dar un emotivo testimonio: “Daré lo mejor de mí”

La deportista olímpica, Natalia Duco, publicó unas historias en su cuenta de Instagram, en donde estaba llorando y comunicando su frustración ad portas del comienzo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

De acuerdo a Página 7, ella le dijo llorando a sus seguidores que “me siento súper frustrada. Ha sido muy difícil la preparación para Santiago. Es como que quiero dar lo mejor y al final solo encuentro puros obstáculos”.

“Lo que he tenido que hacer es trabajar demasiado para financiarme con el 80 % de mi preparación. Pero mientras más trabajo, menos descanso, menos veo a mi hijo, y ya se hizo un círculo vicioso”, señaló.

“Gracias por el cariño”

Al día siguiente, Natalia decidió seguir echándole para adelante, y agradeció los mensajes a modo de apoyo que recibió tras sincerarse con sus seguidores de Instagram.

“Me llegaron tantos mensajes de amor y ánimo. Me paraban en la calle. Me escribieron medios de comunicación. Me llamaron amigos”, comenzó en una publicación de Instagram, la cual mostró la miriada de mensajes de apoyo que recibió.

“No tenía ningún fin más que sacar ese nudo que tenía en la garganta. Gracias por el cariño, por la empatía y por miles de mensajes (porque fueron miles no cientos)”, agregó la deportista.

“Si rescato algo positivo es ver qué hay tantas personas y sobre todo mujeres que se sienten o se han sentido así, deportistas, artistas, músicos. Tantas historias que me han escrito. Poder visibilizar la pena, la tristeza, la angustia, es parte de la honestidad de mostrar la realidad de la vida. Que para todos es difícil”, continuó.

“Solo les digo que daré lo mejor de mí siempre y seguiré haciéndolo para poder ser mi mejor versión. Primero para mi hijo, para vencerme a mí misma y para todos ustedes. A quienes represento cada vez que lanzo esa bala con el alma, gracias”, terminó.