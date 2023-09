“No éramos pololos”: Bambino se sincera sobre el quiebre amoroso con Alessia

Tras convertirse en la última eliminada de “Gran Hermano” y volver al mundo real, Alessia Traverso decidió poner fin a su relación con Fernando Altamirano, más conocido como “Bambino”.

Según los medios de comunicación, fue la joven de 23 años quien tomó la iniciativa tras conseguir entrar nuevamente al espacio a través del repechaje.

Ahora, el propio involucrado dio su versión de los hechos mientras estaba como uno de los panelistas invitados para comentar la fiesta de los viernes.

“Hubieron hartos títulos en la prensa que exageraron un poco las cosas, y es importante no colocar presiones tan grandes a esto”, comentó de entrada.

“Con la Ale vivimos situaciones diferentes porque adentro fue algo muy intenso, bonito y muy mutuo, pero luego yo salí y ella quedó adentro harto rato como dos meses más (...) No me veía, no me escuchaba, no sentía mi olor, nada. En cambio yo, acá afuera, sí la veía, me enviaban videos de ella a cada rato... Entonces, obviamente la llama de un lado se va apagando un poco y es normal”, explicó.

Posteriormente, Fernando reveló las palabras que le dijo Alessia al momento de reencontrarse. “Me dijo que quería ir más lento, volver a reconquistarnos”, recordó.

Sin embargo, según el exparticipante “ahora no hay tiempo” puesto que Traverso es parte de las personas que entrará durante estos días al encierro de “Gran Hermano”.

“Creo que es importante en una relación, en general, nunca colocar presiones y que todo fluya. Ella es una mujer libre y yo soy un hombre libre”, aclaró.

Bambino dejó la puerta abierta

Bambino afirmó que “siempre le voy a desear lo mejor, se lo dije anoche, se lo dije en el reality y se lo he dicho siempre. Creo que ella tiene herramientas adentro, ahora en la segunda etapa, para triunfar. Cuando ella salga veremos qué pasa, quizás vamos a ser los mejores amigos o quizás vamos a ser novios... Nadie lo sabe”, sostuvo.

Acto seguido, JP le preguntó directamente si este es un quiebre definitivo o simplemente era un tiempo mientras ella está en la casa, a lo que Fernando contestó: “No, es que no es un término tampoco... No éramos pololos, o sea teníamos un compromiso, nos gustábamos y nos queríamos harto, y eso sigue”.

Finalmente, admitió que ambos se siguen queriendo mucho pero que están en diferentes momentos.