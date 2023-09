“No voy a llorar tanto”: Trinidad Cerda reveló su estrategia en caso de ingresar a Gran Hermano por repechaje

Trinidad Cerda, fue la octava eliminada de Gran Hermano Chile; ahora ad portas de un nuevo prechaje donde votará el público, la tripulante de cabina está dispuesta a volver al famoso reality show. A pesar de no considerarse una de las favoritas para el repechaje, Trinidad habló sobre cómo se desenvolverá dentro del encierro, en caso de re ingresar a la casa-estudio.

En una entrevista con el medio Página 7, Trinidad Cerda compartió sus impresiones sobre un posible reingreso a “Gran Hermano”. “No tengo tanta ilusión, sé que no soy una de las favoritas para volver a entrar, lo que no me afecta tanto”, sostuvo Trini.

La ex participante también destacó cómo ha estado disfrutando su vida fuera del programa. Con numerosas invitaciones a programas y eventos, Trinidad está saboreando su momento de fama y éxito, lo que hace que la idea de volver a la casa sea una elección completamente voluntaria.

“Lo estoy pasando muy bien afuera, estoy yendo a programas, estoy con muchas invitaciones en muchos lugares y lo estoy disfrutando”, expresó.

Hasta el momento, otros concursantes como Francisco, Sebastián, Estefanía, Alessia y Francisca ya han asegurado su regreso gracias a los votos de los demás participantes. Sin embargo, los televidentes del reality show aún tienen la oportunidad de elegir a otro concursante entre Fernando, Lucas, Ariel, Skarleth y Viviana. Las votaciones se cerrarán el próximo domingo.

“Si el público quiere que yo entre, estaré con mi maleta lista para pasarlo bien esta vez”, expresó Trinidad. Además, prometió un enfoque diferente en esta oportunidad, diciendo: “No voy a llorar tanto y voy a reírme mucho más de la vida y las cosas, quiero disfrutar esta experiencia”.