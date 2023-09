¿Pensó que le iba a afectar a su carrera?: Iván Arenas recordó su video prohibido como Profesor Rossa

El querido comediante y presentador Iván Arenas estuvo de invitado en el estelar de Canal 13, “El Purgatorio”. En ese espacio le preguntaron por lo que una vez fue una polémica, y ahora lo recuerda con humor, su video prohibido como el “Profesor Rossa”.

El video que ha sido bautizado como el primer viral del país, mostraba a Iván en personaje arriba de un cerro junto a su compañero el pájaro Guru Guru. Iván procede a orinar, lo que termina cayéndole a los pies del actor detrás del disfraz, Claudio Moreno, quien lo empezó a palabrear por eso.

Los dos actores estaban riéndose y tratándose a garabato limpio. En su momento se asoció a la publicación del video como el motivo de la cancelación del programa, pero esto no fue el caso, fue una decisión previa del canal.

“Me hizo un favor enorme”

En el programa animado por Ignacio Gutiérrez, le consultaron si es que temió por su carrera tras la viralización de dicho video. “La verdad que no. Ahora, menos mal lo mee, imagínate lo hubiera cagao”, partió bromeando.

“¿Sabes por qué no estuve asustado en esa oportunidad? Quizás la gente no tiene ni idea, yo cuando cumplí los 50 años, hice una fiesta en un lugar e invité a la parte de gerencia de este canal, amigos, animadores, conductores, yo ya estaba en ‘Maravillozoo’, invité a mucha gente de la televisión”, contó.

“Ese video que era privado, era un huebeo que hacíamos entre nosotros, me lo llevaron de regalo, pero no es éste, son 17 minutos de cosas que todavía no salen al aire, no sé quién las tiene, podrían mostrar hueas peores que esa”, aseguró Iván generando risas en el estudio.

Él señaló que él exhibió ese video en el cumpleaños, por lo que lo vieron los ejecutivos y los rostros del canal. “Cuando esto salió al aire, no sé quién mierda la subió, ni siquiera lo reto. No tengo rencor, me hizo un favor enorme”, señaló el “Profesor Rossa”.

Cuando le contaron del canal que estaba circulando el video, él dijo que lo encontraba bueno. “¿Qué maldad tiene eso hoy día? Es un pelo de la cola. Tampoco es morboso, no se muestra por el otro lado, imagínate hubiera estado la cámara por delante, ahí sería la media cagadita”, tiró en talla.

Él aclaró que está agradecido por el video debido a que llegaron más de 15 mil mensajes al canal, “todos eran: ‘puta, qué bueno, conocimos al verdadero Profesor Rossa’, ‘dale nomás, ojalá el canal no lo cague’. Fue al revés, me abrió una puerta”, cerró Iván Arenas.