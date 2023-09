Polémica: Ahora el creador de Game of Thrones demandó a ChatGPT por plagio

La noticia sacudió el mundo del entretenimiento y la inteligencia artificial: George R.R. Martin, el renombrado autor y creador de la exitosa serie de libros “Canción de Hielo y Fuego”, que inspiró la famosa serie de televisión “Game of Thrones”, presentó una demanda contra ChatGPT, una potente IA desarrollada por OpenAI, por supuesto robo de sus libros. Martin también es productor ejecutivo de la próxima serie “House of the Dragon”, ambientada en el mismo universo.

La demanda, presentada ante un tribunal de Nueva York, alega que ChatGPT, una IA basada en el modelo GPT-3.5 de OpenAI, ha utilizado extensivamente el contenido de los libros de Martin sin permiso ni atribución adecuada. George R.R. Martin afirma que ChatGPT ha plagiado y reproducido fragmentos sustanciales de sus libros, lo que constituye una violación de sus derechos de autor.

¿Fue plagio o no?

El autor expresó su preocupación por el impacto que este presunto robo de propiedad intelectual podría tener en su legado y en el valor de su trabajo literario. Además, argumenta que la acción de ChatGPT podría socavar su capacidad para controlar y beneficiarse de la explotación comercial de su obra.

OpenAI, la organización detrás de ChatGPT, respondió a la demanda asegurando que su tecnología está diseñada para generar contenido original y no para plagiar obras existentes. Sin embargo, reconocieron la posibilidad de que se hayan generado coincidencias accidentales debido a la amplia gama de textos utilizados en el entrenamiento de la IA.

ChatGPT insiste en que su contenido es original (Agencias)

La batalla legal plantea preguntas importantes sobre la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial. A medida que las IA como ChatGPT se vuelven más avanzadas en la generación de texto, surgen desafíos legales relacionados con la atribución, el plagio y los derechos de autor. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en el campo de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial.

Mientras tanto, la comunidad literaria y los fanáticos de las obras de George R.R. Martin están observando de cerca el desarrollo de esta demanda, ya que podría tener implicaciones significativas en la forma en que se abordan los derechos de autor y la creación de contenido en el mundo digital y la inteligencia artificial.