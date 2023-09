Daniella Chávez reveló su peor bochorno: se le quedó su ropa interior en un Uber

Daniella Chávez estuvo como una de las invitadas en el más reciente capítulo de “Podemos Hablar”, en donde reveló un chascarro bastante vergonzoso que le pasó en un Uber.

“Yo por lo general uso vestidos bien ajustados… super ajustados. Entonces, para eso, tengo que evitar usar panticitos en muchas ocasiones”, comenzó su relato en el programa conducido por Jean Philippe Cretton.

Tras esto, aclaró que “el calzón no lo puedo usar porque se me puede marcar algún rollito”, explicó. Por esta razón, Chávez decidió llevar su ropa íntima dentro de la cartera.

Sin embargo, mientras estaba en un auto de la reconocida aplicación por Europa, revisó su cartera para sacar un pequeño aro de luz que usa para tomarse selfies, y en ese momento, se le cayó el colaless.

¿Qué le dijo el chofer?

De inmediato, el conductor del Uber trató de avisarle a Daniella sobre esta situación: “¡Hey!”, le gritó para que ella volviera por su calzón.

Acto seguido, la rubia miró hacia atrás y se dio cuenta de lo sucedido, pero solo atinó a hacerle la loca. “No, no es mío”, indicando que era un “hilito” de calzón.

“Yo decía ‘Trágame tierra’, porque además no iba sola, entonces me quedaron mirando y me preguntaron: ‘¿Qué pasó?’, y yo dije ‘nada’”, recuerda.

Finalmente, Daniella dijo que el conductor no sabía que ese calzón valía mucho dinero, ya que siempre se lo querían comprar en la plataforma OnlyFans.