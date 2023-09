“Copió mis pasos”, actriz peruana acusa a Shakira de plagio por este baile en ‘El Jefe’ y pide indemnización

Hace ya cuatro días que Shakira lanzó su nueva canción El Jefe con Fuerza Regida, y aunque ha resultado todo un éxito, también ha causado polémica.

Primero estalló la polémica de su niñera, Lili Melgar, quien aparece en el video y según la famosa dice, Piqué no le pagó indemnización, pero ella sí lo hizo, ya que fue la mujer quien le abrió los ojos y la hizo darse cuenta de la infidelidad del futbolista.

Además, en el polémico tema también habla de su exsuegro, padre de Piqué, asegurando “dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

Y ahora, la colombiana enfrenta una nueva polémica, pues una actriz peruana le está pidiendo indemnización, pues asegura que Shakira se robó sus pasos de baile.

Acusan a Shakira de plagio por su baile en El Jefe y le piden indemnización

Fue la actriz y participante de realitys Miriam Saavedra quien aseguró que fue ella la que inventó el baile que Shakira hizo en su canción El Jefe.

“Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, Shakira me tienes que dar una indemnización, porque aquí la que mató al gusano hace muchos años fui yo”, dijo Saavedra en un programa de televisión español en el que estuvo como invitada.

La famosa peruana se refiere al paso en el que la colombiana hace un estilo de zapateo, y se parece mucho al “baile del gusano” que se hizo famoso luego que ella lo hiciera en el reality show Gran Hermano VIP.

Sin embargo, en redes solo ha causado burlas y críticas, pues aseguran que la peruana quiere hacerse “famosa y rica” gracias a Shakira, y está sacando provecho de este momento, pues sus bailes no se parecen.

“Por Dios que mujer tan ridícula, quisiera ella bailar como Shakira”, “o sea la mujer literal mata cucarachas, Shakira lo hace con gracia y estilo”, “nada que ver, ni punto de comparación, no se parecen”, “jaja esta tipa que, y que Shaki le copió el baile jaja y parece que tiene un ataque mas bien”, y “la gente aprovechada nunca falta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, aseguró que Piqué intentó coquetear con ella hace unos años, pero ella lo rechazó por ser fan de la colombiana.

“Shakira no toma en cuenta que yo siendo fan de ella rechacé, una vez hace tres años Piqué me mandó a llamar de su mesa y por ser fan de Shakira en Barcelona en una discoteca dije que no, para que veas Shakira cuanto te quiero”, dijo la joven causando sorpresa.